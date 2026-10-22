Reciben en Santiago de Cuba donación para enfrentar lucha antivectorial

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en coordinación con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Cubana y la Cruz Roja Cubana Santiago Cuba y Guamá, han concretado la entrega de aspersores y sustancias químicas destinadas al control del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, chikungunya y zika.

Esta ayuda humanitaria llegó al municipio de Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, gracias a la decisión y el monitoreo constante de los especialistas de las brigadas antivectoriales, bajo la supervisión del Centro Provincial de Higiene y Microbiología (CPHEM) y las autoridades de Salud Pública.

El contexto epidemiológico de la provincia exige reforzar las acciones. Santiago de Cuba mantiene transmisión activa de dengue en varios municipios, el riesgo persiste por la alta infestación del vector y las condiciones climáticas favorables para su proliferación. En este escenario, la donación de estos insumos representa un respaldo directo a las labores de fumigación, bloqueo de focos y control antivectorial que se ejecutan en las comunidades.

El éxito de estas acciones depende, en gran medida, de la responsabilidad ciudadana. Por eso, el llamado es a mantener el autofocal en los hogares, eliminar los criaderos de mosquitos y acudir de inmediato al médico ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor articular o signos de alarma.