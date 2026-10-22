Innovación joven respalda industria petrolera

El evento de base de las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) de la Empresa de Refinación Hermanos Díaz ratificó el protagonismo de las nuevas generaciones en la búsqueda de soluciones innovadoras para elevar la eficiencia productiva y fortalecer una industria estratégica para la economía cubana.

Durante la cita, jóvenes obreros, técnicos e ingenieros presentaron 16 trabajos enfocados en la optimización de los procesos de refinación, el mantenimiento de equipos tecnológicos, el control de la calidad y el aprovechamiento de recursos, en correspondencia con los retos que enfrenta la entidad en la actual coyuntura.

Danelkis Vicente Ávila, presidenta de las BTJ en la refinería, explicó que las investigaciones abarcan áreas de procesos, laboratorio, informática, regulación y control, con propuestas dirigidas a perfeccionar el desempeño industrial y respaldar el procesamiento del crudo nacional, incorporado recientemente a las operaciones de la planta.

“Entre los principales aportes figuran estudios para la determinación de sales y metales presentes en ese combustible, acciones encaminadas a proteger equipos, prolongar su vida útil y garantizar una mayor estabilidad operacional, experiencias nacidas de la búsqueda constante de alternativas para sostener la industria ante la escasez de insumos”, apuntó.

La ingeniera química Jazmín Saldívar Montes de Oca, presentó un sistema de evaluación para equipos tecnológicos que facilita la toma de decisiones sobre el estado técnico de bombas, torres e intercambiadores de calor, que contribuye a prevenir fallos.

“Proponemos un sistema de evaluación de los equipos de la planta que permite anticiparnos a posibles averías, evitar paradas no programadas y mejorar la eficiencia. Con esta herramienta podemos evaluar bombas, torres e intercambiadores de calor, lo que también favorece la planificación del mantenimiento y el aprovechamiento de los recursos disponibles”, detalló la especialista.

Según Saldívar Montes de Oca, el intercambio constante con trabajadores de amplia experiencia constituye una importante fuente de aprendizaje para los jóvenes.

Investigaciones vinculadas con la determinación de metales y sales en el crudo nacional, como la presentada por Alenny Almira Delís, especialista del

Laboratorio de combustibles y lubricantes, ayuda a monitorear el comportamiento de las instalaciones y fortalecer la protección de los sistemas de refinación.

“Mi trabajo se enfoca en el análisis del recobre en los separadores de la unidad

205, para conocer cómo se comportan los niveles de corrosión en la torre de destilación atmosférica. Esto nos permitirá contar con una especie de aviso previo sobre cualquier variación que pueda afectar la integridad de la torre, para tomar medidas a tiempo, proteger mejor el equipo y garantizar un mantenimiento más eficiente.

“Además, implementamos un ensayo para la determinación de sales en el crudo combustible, una prueba que antes no se realizaba y que nos ayuda a racaterizar con mayor precisión el crudo que estamos procesando, lo cual es muy importante por las características específicas de este combustible”, explicó.

Las experiencias compartidas evidenciaron cómo la innovación y la racionalización resultan indispensables para mantener la vitalidad de la empresa, especialmente ante las limitaciones para acceder a insumos, reactivos químicos y tecnologías procedentes del mercado internacional, como consecuencia de las restricciones impuestas por el bloqueo estadounidense.

Fundadas el 6 de diciembre de 1964, las Brigadas Técnicas Juveniles constituyen un movimiento integrado por jóvenes trabajadores menores de 35 años de edad, con la misión de contribuir a la superación profesional y la participación activa de las nuevas generaciones en las principales tareas económicas y sociales del país.

Desde su creación, las BTJ han ocupado un lugar de vanguardia en las principales batallas en la promoción del conocimiento, la creatividad y la aplicación de la ciencia y la innovación como motores del desarrollo.

En la Refinería Hermanos Díaz, esa tradición se traduce hoy en propuestas concretas de los noveles que respaldan la sostenibilidad de los procesos industriales