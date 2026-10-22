Santiago de Cuba,

Ciencia e innovación a favor del actuar de los tribunales

22 October 2026 Escrito por  Betty Beatón Ruiz (Trabajadores)
Ciencia e innovación a favor del actuar de los tribunales

El sistema de tribunales en Santiago de Cuba pone a debate asuntos modulares vinculados a la impartición de justicia con la realización de la XVI Jornada de Ciencia e Innovación que tendrá lugar este viernes en el teatro Heredia de la ciudad cabecera de la provincia.

En torno al eje central: La implementación de las garantías juridiccionales de los derechos frente a los desafíos de las transformaciones socioeconómicas y legislativas en Cuba, estarán intercambiando expertos en la materia, entre ellos jueces, personal auxiliar, profesores universitarios, e incluso estudiantes de la especialidad.

Organizado por el Tribunal Provincial Popular (TPP) de Santiago de Cuba, el evento se convoca a partir de las premisas que imponen la actualización del modelo económico y social, el reforzamiento de la institucionalidad, las transformaciones legislativas, las líneas de investigación definidas en la Estrategia para el Desarrollo Científico-Tecnológico y la Innovación en el sistema de tribunales.

El propio día 23, y como parte de la XVI Jornada de Ciencia e Innovación, sesionará también el Taller Derecho de Familia.

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