Labores de restauración en casa natal del Cantor del Niágara

Especialistas de la Oficina del Conservador de la Ciudad santiaguera y fuerzas especializadas del sector privado trabajan en labores de restauración y remozamiento de la casa natal, y el mobiliario, del poeta José María Heredia y Heredia (Santiago de Cuba, 31 de diciembre de 1803-México, 7 de mayo de 1839).

El sitio tiene altos valores históricos y culturales en tanto fue el primer inmueble comprado en Cuba (a instancias de la Junta Heredia) para su rescate patrimonial, y abrió las puertas al público por primera vez el 12 de mayo de 1890.

Desde entonces y hasta la fecha, el lugar donde nació y vivió el primer poeta romántico de América es templo para el arte y la cultura en tierras santiagueras, y según declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias de su directora, Ericka Castellanos, existe la perspectiva de convertirlo en Centro de Interpretación del Patrimonio Poético Nacional.

Enclavado en la calle que también lleva el nombre del autor del Himno del Desterrado, la casa Heredia, como la nombran la mayoría de los santiagueros, cobija peñas, conversatorios, exposiciones, presentaciones de agrupaciones de pequeño formato, entre otras acciones de diversas expresiones artísticas.

Las labores de remozamiento del lugar aportarán realce a las bellezas arquitectónicas de la vetusta casona colonial, todo un símbolo de la ciudad.