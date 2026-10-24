Santiago de Cuba,

Recuperan transformadores para atender afectaciones al servicio eléctrico en Santiago de Cuba

24 October 2026 Escrito por  Redacción DIgital
Recuperan transformadores para atender afectaciones al servicio eléctrico en Santiago de Cuba

La Empresa Eléctrica Santiago de Cuba informó sobre la recuperación de transformadores en sus talleres, los cuales serán destinados a solucionar afectaciones del servicio eléctrico en diferentes zonas de la ciudad.

Los equipos recuperados permitirán atender problemas ocasionados por transformadores dañados y sobrecargas en los circuitos de distribución, situaciones que han afectado el suministro eléctrico a numerosas familias.
Los trabajos de instalación están previstos en:
- Calle G, reparto Vista Hermosa.
- Prolongación de Corona.
- Calle 14, reparto Luis Dagné.
- Mendieta.
- Country Club.
 La recuperación de estos equipos constituye una alternativa para aprovechar los recursos disponibles y atender averías en la infraestructura eléctrica, en medio de las dificultades que enfrenta el sistema energético.
No obstante, la instalación de los transformadores no significa necesariamente que todas las afectaciones hayan quedado solucionadas. Será necesario comprobar la estabilidad del servicio en las comunidades beneficiadas, especialmente en los circuitos afectados por sobrecargas y averías recurrentes. Ademas de precisar el apoyo de la comunidad para la seguridad y protección de los transformadores contra hechos vandálicos que afecten los transformadores y lineas de transmisión y distribución.

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