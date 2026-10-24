Refuerzan telecomunicaciones en poblado santiaguero con energía solar

La instalación de un sistema fotovoltaico en la central telefónica del poblado El Caney, en Santiago de Cuba, mejora la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, afectados por las interrupciones del suministro eléctrico.

La inversión constituye una alternativa para respaldar el funcionamiento de una de las siete radiobases de la zona, ninguna de las cuales dispone actualmente de sistemas de respaldo energético, situación que compromete la cobertura móvil durante los prolongados cortes de electricidad.

Jorge Elliot Caricabeur, integrante de la Unidad de Redes Inalámbricas y responsable del proyecto, expresó a la Agencia Cubana de Noticias que la tecnología instalada utiliza paneles solares para cargar las baterías y mantener activos los equipos durante el día, aunque su rendimiento depende de las condiciones meteorológicas.

Aunque este sistema, ya en funcionamiento, no garantiza los servicios ininterrumpidos durante las 24 horas, contribuirá a mantenerlos y a la transmisión de señales por más tiempo ante la falta de electricidad, manifestó el especialista.

De igual forma, Elliot Caricabeur, comentó que como parte de las soluciones técnicas, especialistas de la División Territorial de Ciego de Ávila desarrollaron un programa informático que permite desconectar progresivamente los servicios de mayor consumo, comenzando por la tecnología 4G, en dependencia del nivel de carga de las baterías.

La medida busca evitar la descarga total del sistema y facilitar la recuperación de los equipos al comenzar la jornada siguiente, expresó.

Los trabajos incluyen la rehabilitación de las condiciones estructurales del local y labores de higienización, con la participación de trabajadores jubilados y vecinos de la comunidad.

María Peña, residente en las inmediaciones de la central, destacó la colaboración de los habitantes en el cuidado de la instalación y señaló la importancia de garantizar la iluminación del área para reforzar su seguridad.

Una vez concluido el montaje se realizarán estudios para evaluar las posibilidades de ampliar la capacidad del sistema y extender sus beneficios.

La incorporación de fuentes renovables de energía representa una alternativa para reducir la vulnerabilidad de las telecomunicaciones ante los cortes eléctricos y favorecer la conectividad de los habitantes de esta localidad santiaguera.