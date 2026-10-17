Realizan compleja cirugía vascular en Santiago de Cuba

Un equipo multidisciplinario del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente "Saturnino Lora Torres", protagonizó una intervención quirúrgica de alta complejidad para tratar a un paciente diagnosticado con una grave disección aórtica, una afección que compromete la integridad de la principal arteria del organismo y puede poner en peligro la vida.

El diagnóstico identificó una disección aórtica tipo III B de DeBakey y tipo B de Stanford, con extensión hacia la aorta abdominal, las arterias ilíacas y la arteria femoral derecha.

Ante la gravedad del cuadro, especialistas de Angiología, Cirugía Vascular, Anestesiología, Hemodinamia e Imagenología coordinaron una intervención en el Cardiocentro de la institución.

La primera operación tuvo una duración de seis horas y 45 minutos, durante las cuales se realizó una compleja reconstrucción vascular mediante prótesis y derivaciones arteriales para restablecer la circulación sanguínea.

Sin embargo, 24 horas después fue necesaria una segunda intervención debido a la extensión de la disección hacia la arteria femoral derecha.

Según la información médica compartida, 72 horas después de la primera cirugía y 48 horas después de la reintervención, el paciente presentaba estabilidad hemodinámica y signos favorables de recuperación en la Unidad de Cuidados Intensivos de Cirugía Cardiovascular.

El procedimiento adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con el reporte, una intervención vascular de estas características no se realizaba en la institución desde hacía más de 15 años.

Se destaca el trabajo conjunto de cirujanos vasculares, anestesiólogos, personal de enfermería y especialistas encargados del diagnóstico y tratamiento, con un reconocimiento particular a los servicios de Imagenología y Angiología y al doctor David Ortiz.