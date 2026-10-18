Mantiene clínica santiaguera atención y formación profesional

La Clínica Estomatológica Provincial Mártires del Moncada, de Santiago de Cuba, mantiene la atención a la población y la formación de profesionales de la Salud, pese a las limitaciones de recursos e insumos que enfrenta el sector.

La doctora Yurina Turson Hernández, directora del centro, explicó que su misión fundamental consiste en garantizar servicios de calidad para el cuidado de la salud bucal y contribuir a la preparación de profesionales de la carrera de Estomatología y de las especialidades técnicas vinculadas a esa disciplina.

Precisó que la escasez de materiales y equipamientos, muchos de ellos importados, representa uno de los principales desafíos para el funcionamiento de la clínica.

Ante esa situación, se han diseñado estrategias para mantener las prestaciones, con prioridad para los pacientes que requieren atención según las necesidades identificadas, señaló.

Profesores, estudiantes y trabajadores sostienen el vínculo entre la asistencia y la docencia mediante la atención directa a los pacientes y el desarrollo de actividades en aulas, laboratorios y escenarios clínicos.

Por su parte, la doctora María de los Ángeles Cuevas, estomatóloga jubilada y actualmente reincorporada a la actividad docente-asistencial, destacó que la preparación integral constituye otro de los objetivos del centro, donde la práctica clínica se articula con la enseñanza teórica y experimental, al tiempo que se fomentan valores como el humanismo, la solidaridad y la vocación de servicio.

Fundada en agosto de 1963, la Clínica Estomatológica Provincial Mártires del Moncada mantiene su contribución a la atención de la salud bucal y a la formación de futuros profesionales en Santiago de Cuba.