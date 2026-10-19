Santiago de Cuba,

El 19 de octubre, Día Mundial de lucha contra el cáncer de mama

19 October 2026 Escrito por 
El 19 de octubre, Día Mundial de lucha contra el cáncer de mama

Actualmente el cáncer constituye la segunda causa de muerte a nivel internacional con un incremento anual del número de casos y su tasa de incidencia se reporta principalmente en mujeres de 50 a 64 años de edad.

En Cuba el tratamiento del cáncer de mama incluye estrategias para la detección temprana de la enfermedad, a la vez que están creados las condiciones y programas oncológicos integrales y multidisciplinarios para un diagnóstico preciso para la atención  en pacientes de uno y otro sexo.

Los estudios realizados hasta el momento señalan que el cáncer de mama se desarrolla debido a mutaciones genéticas que alteran el crecimiento celular normal, aunque la causa exacta suele ser multifactorial y puede afectar también a los hombres.

La atención primaria de salud en el país tiene un papel importante en el pesquisase y evaluación de pacientes con determinados síntomas y su atención en los servicios especializados.

En Santiago de Cuba, como en el resto del país, la detección temprana del padecimiento es fundamental, uniéndosele la orientación y  educación sanitaria como parte del tratamiento.

Entre los principales factores riesgo a tener en cuentan: Antecedentes familiares y genética que aumentan el riesgo; Menarquía temprana, menopausia tardía o terapia de reemplazo hormonal; Antecedentes reproductivos: Embarazos tardíos o ausencia de embarazos, o no amamantar; Obesidad, consumo de alcohol, inactividad física y dietas ricas en grasas; Radiación torácica…

Los oncólogos apuntan que es importante tener en cuenta que no todos los bultos son cancerosos y que los cambios corporales deben evaluarse con prontitud y acudir al médico ante cualquier síntoma.

Aunque en la actualidad los avances científicos al respecto son significativos, y en Cuba ya se han logrado vacunas para ciertos tipos de cáncer, el de mama continúa siendo un desafío para la salud pública a nivel mundial, particularmente en regiones con acceso limitado al diagnóstico oportuno y atención integral.

Internacionalmente, la jornada del 19 octubre se dedica a hacer énfasis en el conocimiento y tratamiento de la enfermedad, la que se extiende todo el mes y debe ser de interés de todos siempre, debido a que la prevención y detección temprana juegan un papel primordial.

 

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Angela Santiesteban Blanco

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