El 19 de octubre, Día Mundial de lucha contra el cáncer de mama

Actualmente el cáncer constituye la segunda causa de muerte a nivel internacional con un incremento anual del número de casos y su tasa de incidencia se reporta principalmente en mujeres de 50 a 64 años de edad.

En Cuba el tratamiento del cáncer de mama incluye estrategias para la detección temprana de la enfermedad, a la vez que están creados las condiciones y programas oncológicos integrales y multidisciplinarios para un diagnóstico preciso para la atención en pacientes de uno y otro sexo.

Los estudios realizados hasta el momento señalan que el cáncer de mama se desarrolla debido a mutaciones genéticas que alteran el crecimiento celular normal, aunque la causa exacta suele ser multifactorial y puede afectar también a los hombres.

La atención primaria de salud en el país tiene un papel importante en el pesquisase y evaluación de pacientes con determinados síntomas y su atención en los servicios especializados.

En Santiago de Cuba, como en el resto del país, la detección temprana del padecimiento es fundamental, uniéndosele la orientación y educación sanitaria como parte del tratamiento.

Entre los principales factores riesgo a tener en cuentan: Antecedentes familiares y genética que aumentan el riesgo; Menarquía temprana, menopausia tardía o terapia de reemplazo hormonal; Antecedentes reproductivos: Embarazos tardíos o ausencia de embarazos, o no amamantar; Obesidad, consumo de alcohol, inactividad física y dietas ricas en grasas; Radiación torácica…

Los oncólogos apuntan que es importante tener en cuenta que no todos los bultos son cancerosos y que los cambios corporales deben evaluarse con prontitud y acudir al médico ante cualquier síntoma.

Aunque en la actualidad los avances científicos al respecto son significativos, y en Cuba ya se han logrado vacunas para ciertos tipos de cáncer, el de mama continúa siendo un desafío para la salud pública a nivel mundial, particularmente en regiones con acceso limitado al diagnóstico oportuno y atención integral.

Internacionalmente, la jornada del 19 octubre se dedica a hacer énfasis en el conocimiento y tratamiento de la enfermedad, la que se extiende todo el mes y debe ser de interés de todos siempre, debido a que la prevención y detección temprana juegan un papel primordial.