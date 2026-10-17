Amigos de Cuba donan electrocardiógrafo al ‘Materno Norte’

El Hospital Materno Norte Tamara Bunke de Santiago de Cuba recibió un electrocardiógrafo, como parte de la colaboración de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de España con instituciones cubanas de salud.

El donativo fue canalizado a través de la Facultad 1 de la Universidad de Ciencias Médicas, gracias a los vínculos establecidos por la doctora Enriqueta Cedeño Rodríguez, profesora de Neurología y Medicina Natural, quien dirige una cátedra honorífica de Medicina Psicosomática y Terapias Naturales en dicha facultad.

La doctora Cedeño explicó que el contacto con la organización española surgió a raíz de la invitación que realizó a una profesora española para impartir cursos en la universidad. "Ese fue el vínculo que quedó, porque ella pertenece a la CCOO, que colabora con Cuba", señaló.

Al notificar a la Facultad se determinó que el ‘Materno Norte’ era el lugar más adecuado para su ubicación; su nueva decana, la doctora Yunia Portuondo Tamayo, afirmó que “ante las dificultades

que enfrenta el Programa Materno Infantil en cuanto a recursos, se le está pidiendo a la Universidad un extra en la ayuda para reducir la tasa de mortalidad tan elevada, a pesar de los riesgos en los hogares, porque sabemos que no depende totalmente del sector”.

Durante el acto de entrega, representantes del hospital agradecieron la donación y destacaron la importancia de este tipo de gestos en el contexto actual. Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar prestando un servicio a la altura, comprometidos con reducir las cesáreas y la morbilidad maternoinfantil.