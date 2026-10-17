Amigos de Cuba donan electrocardiógrafo al ‘Materno Norte’

El donativo fue canalizado a través de la Facultad 1 de la Universidad de Ciencias Médicas, gracias a los vínculos establecidos por la doctora Enriqueta Cedeño Rodríguez, profesora de Neurología y Medicina Natural, quien dirige una cátedra honorífica de Medicina Psicosomática y Terapias Naturales en dicha facultad.
La doctora Cedeño explicó que el contacto con la organización española surgió a raíz de la invitación que realizó a una profesora española para impartir cursos en la universidad. "Ese fue el vínculo que quedó, porque ella pertenece a la CCOO, que colabora con Cuba", señaló.
Al notificar a la Facultad se determinó que el ‘Materno Norte’ era el lugar más adecuado para su ubicación; su nueva decana, la doctora Yunia Portuondo Tamayo, afirmó que “ante las dificultades
que enfrenta el Programa Materno Infantil en cuanto a recursos, se le está pidiendo a la Universidad un extra en la ayuda para reducir la tasa de mortalidad tan elevada, a pesar de los riesgos en los hogares, porque sabemos que no depende totalmente del sector”.
Durante el acto de entrega, representantes del hospital agradecieron la donación y destacaron la importancia de este tipo de gestos en el contexto actual. Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar prestando un servicio a la altura, comprometidos con reducir las cesáreas y la morbilidad maternoinfantil.