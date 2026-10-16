Entregan tanques para el almacenamiento de agua segura

Directivos y voluntarios de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), y la Cruz Roja Cubana, participan en la noble tarea y agradecen a todos los que hacen posible este gesto humanitario de donantes y patrocinadores.

La entrega de esos recipientes comenzó por el municipio Contramaestre, la que de igual forma llegará a otros territorios de la provincia de Santiago de Cuba; estas acciones se revierten en acciones concretas, una contribución que no es solo material, también es salud, prevención, dignidad y esperanza para cientos de familias que más lo necesitan.

Los cruzrojistas, garantizan que esta ayuda llegue de manera transparente a las comunidades y familias con verdaderas necesidades. Su labor constante y silenciosa es un ejemplo de amor al prójimo y de entrega desinteresada.

Las familias beneficiadas contarán con un depósito seguro para el agua y así evitar riesgos de enfermedades transmitidas por el líquido, como las arbovirosis. Cuidar el agua segura es cuidar la vida, la higiene y la salud.