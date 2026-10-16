Industrias culturales en Santiago de Cuba asumen ejes de transformaciones económicas

Organizado, como cada año, en el contexto de la celebración de la declaratoria por la Unesco (2021) de Santiago de Cuba como Ciudad Creativa de la Música, la cita sirve de impulso a la inserción de la cultura en varios de los ejes temáticos de las 176 medidas aprobadas en el país para concretar transformaciones económicas y sociales en medio de la crisis que impacta a la nación.

El máster en ciencias Dayron Chang Arranz, uno de los coordinadores del evento, ofrece precisiones al respecto.

“La convocatoria de participación está abierta para todos los campos creativos de nuestra ciudad, la literatura, la música, las artes escénicas, la gastronomía, las artes audiovisuales…

“El objetivo es desarrollar un análisis crítico, teórico, fundamentado, de cuánto hacer, y de las muchas oportunidades de la cultura de convertirse en un eje de desarrollo en la provincia, muy a tono con la implementación de las recientes medidas para las transformaciones económicas y sociales.

“Estamos hablando de que hay un crecimiento exponencial, por ejemplo, de proyectos de desarrollo local enfocados en la cultura, emprendimientos de artesanos, de chef, de músicos, eventos y festivales del territorio santiaguero que ya están consolidados y que el Santiago Creativo ayuda a ofrecerles una mirada desde las industrias creativas para, por ejemplo, generar ingresos, bienes y servicios exportables, empleos, cuestiones que tienen que ver con los objetivos de desarrollo del milenio, de la Agenda 2030, y todo eso en función de la propia ciudad”.

Según los organizadores, con el liderazgo del Dr. C. Marcos Campins, punto focal de Creativa Ciudad Santiago, el núcleo del Festival serán siete experiencias formativas: Manos de Santiago (artesanía y artes populares), Santiago D´Moda (diseño), Santiago REC (cine y artes mediales), Sabor Santiago (gastronomía), Santiago Sonoro (música), así como Innovación y Patrimonio Colectivo.

Habrá también una feria creativa y muestra abierta, y el día 8, en conmemoración al quinto aniversario de la declaratoria como Ciudad Creativa de la Música, e incorporación a la correspondiente red mundial, se realizarán conciertos, presentaciones estelares, un acto solemne y otras acciones a las cuales hace referencia el periodista, locutor y realizador audiovisual Chang Arranz.

“Habrá un homenaje especial a los tambores de Enrique Bonne, así como la fundación de la Oficina de la Ciudad Creativa, un sueño que se ha venido acunando durante estos cinco años de declaratoria”.

¿Cuáles instituciones se involucran en el acompañamiento a la realización del Festival?

“La filial del Instituto Superior de Arte, la Universidad de Oriente, las direcciones municipales y provincial de Cultura, las empresas de la Música, y de Representaciones Artísticas, el comité provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el sello Siboney de la Egrem…

“Es importante recalcar que no estamos hablando solo de la música, estamos hablando de cómo la música irradia como campo creativo a otras esferas de la cultura, como pueden ser la literatura, que tiene aportes por intermedio de la editorial Oriente y Ediciones Santiago, estamos hablando de las artes escénicas, que también tiene su propio catálogo que puede comercializarse.

“Igual se potencia desde el Festival la revitalización de espacios comunitarios que tienen valores que requieren de mayor visibilidad y que, a la luz de resultados investigativos salidos del diplomado de Industrias Creativas y Culturales para la Gestión Local, está demostrado pueden ser proyectos de desarrollo local, con los que nacen de eventos como El Platanal de Bartolo, en San Luis, o el Carijay, en cayo Granma.

“El Festival se consolida en este quinto aniversario de la declaratoria de Santiago de Cuba como Ciudad Creativa de la Música, suma acciones como el comunicar desde el sur global ante escenarios digitales, asume los retos y las implicaciones ético-legales de la llegada de la inteligencia y confirma que sí, que la cultura es un eje de desarrollo.