A consulta en Santiago, Anteproyecto de Ley de la Educación

Como parte de un proceso de consulta masiva entre el sector que desde este 14 de junio se lleva a cabo en el país, directivos de los Ministerios de Educación (Mined) y Educación Superior (MES) y representantes de los organismos formadores, aportaron sus criterios y valoraciones sobre el anteproyecto de Ley de la Educación, que próximamente será presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En una intensa jornada de reflexión y participación, metodólogos y dirigentes de la Educación General, profesores de la Universidad de Oriente y la Universidad Médica santiaguera; especialistas de la enseñanza artística, la formación deportiva y los centros de enseñanza militar, y líderes estudiantiles intercambiaron con el viceministro del MES, Dr.C. Reynaldo Velázquez Zaldívar; y la Dra C. Margarita McPherson Sayú, integrantes de la Comisión Redactora, sobre el contenido y características de la nueva Ley, que integra, organiza y aglutina todas las normativas y regulaciones existentes en el país a partir de 1959 y sustenta la aspiración cubana de la formación integral y de calidad de las nuevas generaciones.

Como parte del riguroso ejercicio de construcción colectiva, juristas vinculados a la Facultad de Derecho de la UO y educadores identificaron vacíos y aspectos no previstos en la redacción y el contenido del texto jurídico y aportaron propuestas concretas en aras del perfeccionamiento del importante documento.

Los participantes reconocieron la coherencia de la futura Ley, que sintetiza los avances de la educación revolucionaria, y abogaron por reconocer las especificidades de la formación en las ciencias de la salud; hacer lugar de manera más explícita a realidades como los nuevos escenarios de formación, el papel de las formas de gestión no estatal en la educación, fenómenos sociales como las vulnerabilidades y sugirieron subrayar el papel de las organizaciones estudiantiles y juveniles, parte activa del sistema educacional.

En nombre de la Comisión Redactora, el viceministro Reynaldo Velázquez agradeció los aportes de los profesionales santiagueros.

Dirigentes del Partido y el Gobierno asistieron a la sesión de consulta en la provincia, que estuvo encabezada por el Dr. C. Raúl Samón Soto, director General de Educación y la Dra. C. Diana Sedal Yanes, rectora de la UO.