Multas cuantiosas y cierres en Santiago de Cuba por negarse a aceptar transferencias

Autoridades de inspección del municipio de Santiago de Cuba informaron sobre las medidas que se están aplicando ante establecimientos estatales y no estatales que se niegan a aceptar pagos electrónicos.

Durante el espacio televisivo Justicia en Debate de Tvsantiago, el director de Inspección del Gobierno Municipal (DIS) explicó que también se consideran infracciones cobrar un porcentaje adicional por pagar mediante transferencia, establecer precios diferentes según la forma de pago o exigir que las operaciones se realicen hacia cuentas personales.

Según lo informado, hasta el momento se han impuesto 897 multas relacionadas con estas violaciones y existen 72 establecimientos propuestos para cierres parciales o totales. En casos de reincidencia, las medidas pueden llegar al cierre definitivo del negocio.

Las autoridades habilitaron varios teléfonos para comunicar o denunciar estas situaciones:

- Puesto de mando 24 horas: 22 64 54 88 / 22 64 66 25

- Distrito José Martí: 50 95 22 32

- Distrito 26 de Julio: 58 01 94 26

- Distrito Antonio Maceo: 50 95 37 28

- Distrito Abel Santamaría: 50 95 23 52

- Director de Inspección: 52 14 21 84

Las autoridades indicaron que, tras recibir una denuncia, los inspectores pueden acudir al establecimiento para comprobar la posible infracción.

También se anunció la creación de puestos de mando en varias zonas de la ciudad, Avenida de Céspedes, Garzón y centro de la ciudad, áreas con mayor incidencia de estas irregularidades.

Tomado de: Santiago de Cuba Hoy