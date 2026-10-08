Tiendas Caribe convoca a arrendar 17 espacios comerciales en Santiago de Cuba

La convocatoria estará abierta del 8 al 30 de octubre de 2026 e incluye 17 espacios ubicados en los municipios de Santiago de Cuba, Palma Soriano, San Luis y Contramaestre.
Municipio Santiago de Cuba (11):
- Piso de Venta 21 de Abril: José Antonio Saco n.º 408, entre Pío Rosado y Porfirio Valiente.
- Piso de Venta Sevilla: Poblado de Sevilla.
- Piso de Venta La Mariposa: Micro 3, reparto Abel Santamaría.
- Piso de Venta Las Brisas: Alto de Quintero.
- Piso de Venta La Trocha: Trocha, esquina Argilagos.
- Piso de Venta Palo Gordo: Santo Tomás, esquina San Gerónimo.
- Piso de Venta Nuevo Siglo: Bloque L, distrito José Martí.
- Línea 2 del Centro de Procesamiento y Distribución de Frescos: Avenida Raúl Pujols n. º 311, entre calles 11 y 13, reparto Vista Alegre.
- Espacios Almacén Servisa: Carretera Mar Verde s/n.
- Espacios Almacén 30 de noviembre: Avenida 40, carretera de Mar Verde.
- Almacén Ciudamar: Calle Baitiquirí n. º 2, reparto Ciudamar.
Municipio Palma Soriano (4):
- Espacio en Piso de Venta La Campana Palma: Calle Martí s/n.
- Espacio Almacén La Hogareña: Calle Martí n. º 230, entre Cayamo y Cisneros.
- Kiosco Nito Ortega: Reparto Nito Ortega.
- Espacio Kiosco La Única: Calle Martí, Baja Palma Soriano.
Municipio San Luis (1):
- Kiosco Chile: Batey Central Chile s/n.
Municipio Contramaestre (1):
- Piso de Venta Variedades Baire: Avenida 4 s/n, entre calles 5 y 7, poblado de Baire.
Los interesados deberán presentar una solicitud formal del espacio que desean arrendar, sus datos personales, la documentación legal que los acredita como agentes económicos y un proyecto comercial en sobre sellado.
Las propuestas serán evaluadas mediante un proceso de licitación que contempla la apertura de los sobres ante notario público y la presentación de los proyectos ante el comité correspondiente.
Lugar y horario de recepción
Dirección: Avenida Raúl Pujols n.º 311, entre calles 11 y 13, reparto Vista Alegre, Santiago de Cuba.
Fechas: Del 8 al 30 de octubre de 2026. Horario: De 8:30 a. m. a 12:00 m.
Teléfonos: 22644695, 22646898 y 22644642.
El plazo de presentación de solicitudes vence el 30 de octubre de 2026.