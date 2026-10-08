Santiago de Cuba,

Tiendas Caribe convoca a arrendar 17 espacios comerciales en Santiago de Cuba

08 October 2026 Escrito por  Redacción Digital
Tiendas Caribe convoca a arrendar 17 espacios comerciales en Santiago de Cuba

La Cadena de Tiendas CARIBE Santiago de Cuba, a través de su División Oriente Sur, anunció una convocatoria dirigida a trabajadores por cuenta propia, micro, pequeñas y medianas empresas y otras entidades interesadas en arrendar espacios y locales para desarrollar actividades comerciales.

 La convocatoria estará abierta del 8 al 30 de octubre de 2026 e incluye 17 espacios ubicados en los municipios de Santiago de Cuba, Palma Soriano, San Luis y Contramaestre.

Municipio Santiago de Cuba (11):

  1. Piso de Venta 21 de Abril: José Antonio Saco n.º 408, entre Pío Rosado y Porfirio Valiente.
  2. Piso de Venta Sevilla: Poblado de Sevilla.
  3. Piso de Venta La Mariposa: Micro 3, reparto Abel Santamaría.
  4. Piso de Venta Las Brisas: Alto de Quintero.
  5. Piso de Venta La Trocha: Trocha, esquina Argilagos.
  6. Piso de Venta Palo Gordo: Santo Tomás, esquina San Gerónimo.
  7. Piso de Venta Nuevo Siglo: Bloque L, distrito José Martí.
  8. Línea 2 del Centro de Procesamiento y Distribución de Frescos: Avenida Raúl Pujols n. º 311, entre calles 11 y 13, reparto Vista Alegre.
  9. Espacios Almacén Servisa: Carretera Mar Verde s/n.
  10. Espacios Almacén 30 de noviembre: Avenida 40, carretera de Mar Verde.
  11. Almacén Ciudamar: Calle Baitiquirí n. º 2, reparto Ciudamar.

Municipio Palma Soriano (4):

  1. Espacio en Piso de Venta La Campana Palma: Calle Martí s/n.
  2. Espacio Almacén La Hogareña: Calle Martí n. º 230, entre Cayamo y Cisneros.
  3. Kiosco Nito Ortega: Reparto Nito Ortega.
  4. Espacio Kiosco La Única: Calle Martí, Baja Palma Soriano.

Municipio San Luis (1):

  1. Kiosco Chile: Batey Central Chile s/n.

Municipio Contramaestre (1):

  1. Piso de Venta Variedades Baire: Avenida 4 s/n, entre calles 5 y 7, poblado de Baire.

Los interesados deberán presentar una solicitud formal del espacio que desean arrendar, sus datos personales, la documentación legal que los acredita como agentes económicos y un proyecto comercial en sobre sellado.

Las propuestas serán evaluadas mediante un proceso de licitación que contempla la apertura de los sobres ante notario público y la presentación de los proyectos ante el comité correspondiente.

Lugar y horario de recepción

Dirección: Avenida Raúl Pujols n.º 311, entre calles 11 y 13, reparto Vista Alegre, Santiago de Cuba.

Fechas: Del 8 al 30 de octubre de 2026. Horario: De 8:30 a. m. a 12:00 m.

Teléfonos: 22644695, 22646898 y 22644642.

El plazo de presentación de solicitudes vence el 30 de octubre de 2026.

 

 

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