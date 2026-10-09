Nuevo Código de Trabajo: Explican cambios en salarios, pluriempleo y jubilaciones

Los trabajadores con más de un empleo podrían beneficiarse de una pensión mayor si realizan y acreditan correctamente sus aportes a la Seguridad Social.

Ernesto González Ojea, director general de Trabajo y Seguridad Social en la provincia de Santiago de Cuba, explicó algunas de las principales transformaciones laborales y sociales que se están implementando en el país.

El funcionario destacó la publicación de la Ley 189/2026, nuevo Código de Trabajo, que introduce modificaciones relacionadas con el empleo, los salarios, la contratación laboral y la protección de los trabajadores, tanto del sector estatal como del no estatal.

¿Qué cambia para los trabajadores?

Uno de los aspectos abordados fue el pluriempleo y su relación con la futura jubilación. Según explicó González Ojea, las personas que desempeñan dos o más trabajos podrán realizar aportes a la Seguridad Social desde sus diferentes empleos y solicitar que estas contribuciones sean consideradas al calcular su pensión.

Para ello, destacó la importancia de formalizar las relaciones laborales, solicitar las contribuciones correspondientes y conservar la documentación que permita acreditar los aportes realizados.

Especial atención al sector privado

El director provincial advirtió sobre la necesidad de que los trabajadores del sector no estatal comprueben que sus empleadores realmente ingresan las contribuciones a la Seguridad Social. No basta con que el dinero sea descontado del salario: es necesario que el pago se efectúe y quede debidamente registrado.

Las empresas tendrán mayor autonomía salarial

Otra transformación importante es la facultad otorgada a las empresas estatales para establecer sus propias escalas salariales, tomando como referencia el salario mínimo vigente y su capacidad económica y financiera, conforme a las regulaciones establecidas.

¿Cómo avanza la implementación en Santiago de Cuba?

González Ojea informó que ya se realizaron seminarios de capacitación con la CTC y los sindicatos provinciales, mientras continúa la preparación en los municipios. El proceso se extenderá a entidades presupuestadas, empresas estatales y actores económicos no estatales con trabajadores contratados.

Posteriormente se trabajará en la constitución y preparación de los órganos de justicia laboral, encargados de intervenir en los conflictos y procedimientos previstos por la legislación.

Las transformaciones también incluyen medidas sociales

El funcionario señaló que se contempla una mayor participación de los actores económicos en acciones de responsabilidad social, entre ellas el apoyo a los sistemas de atención a la familia, hogares de ancianos y otros sectores que requieren protección.

Las autoridades insistieron en la importancia de que los trabajadores conozcan las nuevas disposiciones y sus derechos laborales.

Tomado de Santiago de Cuba hoy