Más de 100 000 santiagueros recibirán módulos de alimentos

A 101 359 -más del 10 % de la población efectiva de la provincia-, asciende la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad que, hasta el cierre de esta información, han sido identificadas de acuerdo con los perfiles de evaluación, para recibir los módulos de alimentos que se distribuyen en las bodegas destinadas a tales efectos, “como parte de una política que implica no subsidiar recursos, sino a cada individuo de manera particularizada y diferenciada”.

Así dijo a Sierra Maestra, Edelva Marín Medina, Coordinadora de Programas y Objetivos en el Gobierno Provincial del Poder Popular, tras reafirmar que es en los consejos populares donde son identificadas, mediante una evaluación que realizan grupos multidisciplinarios, aquellas personas que se encuentran en la mencionada situación.

Trascendió que, hasta el mes de enero, están garantizadas, cinco libras de arroz, una de chícharo e igual cantidad de azúcar, así como un kilogramo de frijol negro

-que conforme a la disponibilidad será entregado por única vez-, y cuya anotación se efectuará en la Libreta de Abastecimiento.

Igualmente, aseguró la Coordinadora de Programas y Objetivos, que en las 154 bodegas está indicada la obligatoriedad de anunciar los productos en las tablillas informativas -con la fecha de entrada y de vencimiento-. De las unidades, 26 están ubicadas en el municipio de Santiago de Cuba; 21, en San Luis; en Mella, 7; 25 en Contramaestre; en Songo-La Maya, 16; en Guamá, 14; 29 en Palma Soriano; y 9 y 7 en Segundo y Tercer Frente, respectivamente.

En las zonas intrincadas, están siendo situados los productos para suplir algunos meses.

Es menester acotar que las direcciones de Trabajo y Seguridad Social de cada territorio, y las Comisiones de Prevención y Asistencia Social, laboran desde las circunscripciones para atender a los vulnerables, viabilizar la entrega de otros recursos destinados para ellos, tanto por el Estado cubano, como por organizaciones políticas, sociales, de masas; del Sistema de las Naciones Unidas, internacionales y no gubernamentales