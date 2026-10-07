Comenzó CUPET inspección en Refinería Hermanos Díaz

La Unión Cuba-Petróleo (Cupet) informó hoy que en la Refinería Hermanos Díaz, en Santiago de Cuba, comenzó la inspección de productos y reservas a cargo del Grupo de Supervisión y Control, con el objetivo de verificar procedimientos y reforzar mecanismos internos.

Según precisó la entidad desde su perfil en la red social Facebook, el ejercicio favorece el uso eficiente de los recursos, la transparencia en la gestión y la adecuada administración de las reservas, aspectos considerados esenciales para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La planta Hermanos Díaz, ubicada en Santiago de Cuba, es una de las cuatro instalaciones de procesamiento de crudo del país y desempeña un papel estratégico en la producción energética nacional, al especializarse en la refinación de petróleo pesado cubano.

Cupet precisa que la refinería obtiene derivados como nafta solvente, aerodiésel y fueloil, esenciales para la extracción en los yacimientos de Varadero y para el abastecimiento de termoeléctricas del oriente del país.

Con más de 700 trabajadores, la instalación enfrenta retos derivados del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por la administración estadounidense, lo que impulsa la necesidad de refinar crudo nacional en lugar de importado.

Estas adecuaciones permiten sostener la generación eléctrica, la industria del níquel y la producción de asfalto, consolidando a la Hermanos Díaz como un núcleo de resistencia tecnológica y energética en Cuba.