Pintura santiaguera en México

Los destacados artistas de la plástica Israel Tamayo y Julio César Carmenate se encuentran en México cumpliendo una amplia agenda de trabajo creativo y solidario.

Ellos participaron con sus obras, y las de otros pintores de Santiago de Cuba, en una subasta benéfica en favor de los niños con cáncer en la Mayor de las Antillas efectuada en tierra azteca y prevén repetirla en diciembre; la recaudación se destinará a la compra de insumos y medicamentos.

Tamayo y Carmenate además intervienen en la realización de un mural en el Centro Cultural México-Cuba Benny Moré, tuvieron un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa y asisten al I Encuentro Internacional de Artes Visuales Utsil Bonil, en Islas Mujeres, Estado de Quintana Roo, dedicado a Santiago de Cuba, que se inició el 3 de octubre último.

Tamayo declaró al periódico La Jornada que el objetivo de la presencia de ellos es "dejar nuestra impronta o ampliar el intercambio y las relaciones de trabajo con organizaciones de la vecina nación, como las que mantienen con el Movimiento de Muralistas Mexicanos y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad Capítulo México.

Tanto Israel Tamayo y como Julio César Carmenate expresaron a ese diario que Cuba resiste bajo un cerco energético y económico de la administración estadounidense sin antecedentes con repercusión en la salud, la educación, la cultura y el transporte.

"Ante tanta adverdidad los artistas siguen trabajando a pesar de las dificultades y los problemas con los recursos materiales, por eso el arte cubano no se ha detenido.

El Taller Cultural Luis Díaz Oduardo, ubicado en la barriada santiaguera de Vista Alegre, cumplirá 50 años el 8 de diciembre y en ocasión de la fecha continúa trabajando con los niños, las escuelas y las universidades con un programa atemperado a la situación reinante.

Una muesta de ese quehacer es la Bienal de Pintura Mural INTERNOS que ha dotado a la ciudad de Santiago de Cuba de 180 murales con la participación de artistas de México, Estados Unidos, España, Venezuela y Colombia, que en ocasiones han donado recurdos materiales.

Para diciembre están previendo los Encuentro de Grabado GRAPHI-K y el de Terracota.