Santiago de Cuba,

Hotelería y turismo celebra en Santiago de Cuba

04 October 2026 Escrito por  Betty Beatòn Ruiz
Hotelería y turismo celebra en Santiago de Cuba

A pesar de tan adverso contexto los de la hotelería y el turismo aquí conservan el espíritu de emulación y los bríos que por años ha posicionado a Santiago de Cuba a la vanguardia del SNTHT.

A tono con ello, en este 2026, atemperado a las condiciones de la nación, también se festeja el aniversario 31 de dicho Sindicato y no faltan las tradicionales jornadas voluntarias de donación de sangre, ni la vinculación a áreas productivas agrícolas, en lo fundamental en los propios centros, y en el organopónico La República.

El programa concebido para la ocasión incluye además, la entrega de un donativo de juguetes, material escolar y de aseo y limpieza a pacientes y familiares que permanecen hospitalizados en el servicio de oncohematología pediátrica de la ciudad santiaguera.

El intercambio entre dirigentes sindicales de larga data y los jóvenes que se motivan a sumarse a esas filas, figura igualmente entre las actividades previstas, junto a matutinos especiales y el reconocimiento a los más destacados, en el orden colectivo e individual.

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