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10 April 2026 Escrito por 
Realizan Consejo de Salud Provincial en Santiago de Cuba
La autora

El Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), junto al Departamento Provincial de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, realizó este 9 de abril el primer Consejo de Salud Provincial del año 2026 para analizar las principales problemáticas sanitarias del territorio, con. La presencia de reprentantes de diversos sectores de la sociedad.

Durante la reunión se evaluó la situación epidemiológica de la provincia, que se mantiene estable en este momento. Las arbovirosis se encuentran en el corredor endémico del Caribe en seguridad, al igual que las enfermedades diarréicas agudas y las infecciones respiratorias agudas, señaló la Dra Ana Leyva, vicedirectora del CPHEM. No obstante, las autoridades sanitarias mostraron preocupación por los resultados del programa de control de vectores.

Si bien se cumplió con la abatización durante los primeros meses del año, no ha sido posible realizar la fumigación ni el control de focos en este periodo debido a problemas con el combustible, apuntó el Lic. Alfredo Cintra. Aunque por la época del año se registra una baja incidencia de la enfermedad, la presencia del vector se mantiene muy elevada, muy por encima de la media de los últimos cinco años.

Otro de los temas centrales fue la calidad del agua para el consumo humano en el municipio. El Dr. Luis Enrique Rosabal explicó que los sistemas de cloración han presentado roturas y se ha tenido que recurrir ala aplicación manual del producto; también, debido a las afecciones eléctricas, la planta potabilizadora de Quintero —que abastece más del 60 % del líquido a la ciudad— sufre un problema crítico: cuando se produce un corte del circuito eléctrico, salen alrededor de 3240 metros cúbicos de agua por minuto sin clorar, ya que el grupo electrógeno presenta fallas con el combustible. Aunque se intenta proteger los circuitos de bombeo del líquido resulta imposible hacerlo en todo momento.

En lo que va de año se realizaron 322 muestras de cólera, todas con resultado negativo. Sin embargo, persisten los salideros de agua, las obstrucciones de fosas y sus desbordamientos. En sentido general, el saneamiento ambiental es deficiente. Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades para crear conciencia y reducir los microvertederos y el vertimiento de aguas. Además, se estudian alternativas para tratar el agua de beber en los hogares, que serán comunicadas posteriormente.

Respecto a la tuberculosis, la doctora Ana Leyva explicó que ha habido un incremento de la incidencia a nivel mundial. Se trata de una enfermedad reemergente que ha superado al sida como causa de muerte. En Cuba ha tenido presencia principalmente en las provincias de Santiago de Cuba y La Habana, por lo que es un tema de gran preocupación para las autoridades de salud, que llaman a observar los síntomas respiratorios y en caso de persistir por más de 21 días acudir al médico.

El doctor Raúl Leuva Caballero, jefe del departamento de Promoción de Salud, hizo hincapié en lograr la comunicación efectiva a través de la atención primaria, secundaria y terciaria de salud, así como de los comunicadores del sector, para educar a la población en cada uno de estos temas, para que sean los santiagueros los principales responsables de la protección de su salud, concluyó.

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Daniela Verdecia Castillo

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