Desarrollan en Santiago de Cuba curso pre evento del III Simposio de Ciencias Sociales y Humanísticas

La conferencia "Alfabetización mediática en la educación superior", impartida por las licenciadas en periodismo Anabel Sánchez González y Arleen Labañino fue el tema central del encuentro; dónde abordaron acerca de las problemáticas que tienen los estudiantes en los distintos niveles de enseñanza para acceder a los sitios web de sus respectivas instituciones educativas. Así como la importancia del uso correcto de los contenidos difundidos en redes sociales y medios de comunicación.
Además, se profundizó en los distintos modelos de inteligencia artificial existentes en Cuba, las más usadas por los educandos y cómo estás influyen en el programa educativo cubano. Así como los riesgos que representan para la búsqueda y contrastación de informaciones.
Se necesita continuar perfeccionando el programa docente-educativo en las universidades para lograr un mejoramiento drástico en las clases impartidas y así incrementar nuevas vías para el proceso de enseñanza y aprendizaje, aseveró la Dr.C y profesora de Formatur en Santiago de Cuba, Isabel Alberteris González.
El espacio también sirvió para exponer tips y habilidades para que los estudiantes y personas naturales pueden explotar al límite el uso de IA para un mejor desempeño académico, laboral y social.