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El proyecto Desarrollo Local ZUTURO continúa apostando por el avance territorial

09 April 2026 Escrito por 
El proyecto Desarrollo Local ZUTURO continúa apostando por el avance territorial
Zuturo

El Proyecto de Desarrollo Local Zuturo (PDL), especializado en la asesoría para emprendedores en el Oriente del país, tiene entre sus prioridades organizar y realizar eventos que favorezcan el desarrollo empresarial como aliado estratégico en la Gestión Contable y Económica de las Formas de Gestión no Estatal.

Desde su fundación, -hace unos tres años- inciden directamente en la gestión, legalidad y crecimiento de los negocios particulares, poniendo de manifiesto ante cada convocatoria un intercambio que propicie el
encadenamiento con el sector estatal y proponiéndoles alternativas y herramientas para su preparación.

Su labor no se circunscribe solamente a la orientación y gestión a las Mipymes, TCP y emprendedores en general, sino que extienden su labor a la atención y ayuda a personas vulnerables y discapacitados, preparándolos para la vida laboral y social, logrando insertarlos de acuerdo a la situación social y capacidad intelectual en talleres de costura, maquillaje y politécnicos, donde reciben conocimientos y preparación para desempeñar esos oficios, que les proporciona devengar un salario como obreros.

En cada una de esas acciones se intercambian diferentes temas y en el recién finalizado marzo tuvo lugar la cuarta edición del evento “Voz de Mujer”, dedicado a las emprendedoras.

Según la titular del proyecto, Evelin Torres Marsal sentenció sentencio que estos espacio fortalecen el talento de las mujeres y en este caso específico se conoció la historia de una mujer que supo convertir la
identidad, innovación, perseverancia y impacto cultural. Annia Liz De Armas Valido, fundadora del proyecto “Lo llevamos rizo”, revolucionando el concepto de identidad, es la directora general de AFROCON, convención de afroestética que se ha convertido en un referente y cuya trayectoria traspasa fronteras, fue la protagonista del intercambio esta vez que organizado y promovido por ZUTURO, emprendimiento santiaguero liderado por mujeres y la embajada Británica en Cuba.

Haydeé Quiala Pérez, asesora de Comunicación de ZUTURO afirmó que el objetivo del encuentro es el de visibilizar y potenciar el talento de las mujeres y aseguró que la presencia de Annia Liz, demostró que estos espacios invitan a reflexionar y pensar en cómo los sueños y pasiones cuando se gestionan con profesionalidad, visión estratégica y creatividad pueden generar impacto socioeconómico para el bienestar y el desarrollo territorial y personal.

“Es así es como coexisten las formas de gestión no estatal que en el panorama socioeconómico cubano liderados por mujeres, -aunque no llegan a un porciento representativo- ellas constituyen ejemplo demostrando de emancipación y resiliencia, ganándose por derecho propio su espacio en la sociedad” sentenció la asesora de Comunicación de dicho Proyecto.

De igual forma el Director de Desarrollo Territorial, Reinier Limonta, señaló que falta mucho por hacer, que aún sigue siendo muy poca la incorporación de mujeres a la dirección de formas de gestión estatal y a su titulación, mientras que ZUTURO está tratando de cambiar esa matriz, proponiéndose acompañar y potenciar el empoderamiento femenino, así como su liderazgo en la gestión no estatal.

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Angela Santiesteban Blanco

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