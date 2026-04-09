Vuelve la conectividad a la comunidad de Caletón Blanco

Santiago de Cuba,
0
Un bastión de esperanza

Un bastión de esperanza

0
Constatan calidad de los servicios en la provincia

Constatan calidad de los servicios en la provincia

0
Dale 'agua' al dominó

Dale 'agua' al dominó

0
Yamila

Yamila "se empina" como Mariana

0
Conmemoran natalicio 96 de Vilma Espín

Conmemoran natalicio 96 de Vilma Espín

0
Recuerdan sucesos de Girón

Recuerdan sucesos de Girón

0
¡Gracias, Vilma, por la obra de tu vida!

¡Gracias, Vilma, por la obra de tu vida!

0
Universidad de Oriente sigue apostando por el desarrollo científico

Universidad de Oriente sigue apostando por el desarrollo científico

0
Vilma Espín: una vida, un batallar

Vilma Espín: una vida, un batallar

0
UNE pronóstica afectación de 1 845 MW en el horario pico tras salida de Guiteras

UNE pronóstica afectación de 1 845 MW en el horario pico tras salida de Guiteras

0
Sanluiseros por la preservación de las tradiciones campesinas cubanas

Sanluiseros por la preservación de las tradiciones campesinas cubanas

0
La gran fiesta pioneril

La gran fiesta pioneril

0
Un nuevo espacio para la primera infancia

Un nuevo espacio para la primera infancia

0
La juventud de verde olivo en la primera línea de combate

La juventud de verde olivo en la primera línea de combate

0
Un

Un "Estado fallido" no resiste, simplemente cae

0
Daineris, joven imprescindible en el Banco Popular de Ahorro

Daineris, joven imprescindible en el Banco Popular de Ahorro

0
La Patria se defiende cada día

La Patria se defiende cada día

0
Felicidades! compatriotas este 4 de Abril

Felicidades! compatriotas este 4 de Abril

0
Tras Melissa, más de 18 000 viviendas rehabilitadas

Tras Melissa, más de 18 000 viviendas rehabilitadas

0
A pioneros y jóvenes en agasajo de Santiago de Cuba

A pioneros y jóvenes en agasajo de Santiago de Cuba

0
El 4 de abril de 1962 Las raíces de una fecha

El 4 de abril de 1962 Las raíces de una fecha

0
I Festival Internacional de Música y Bailes Cubanos

I Festival Internacional de Música y Bailes Cubanos "Con - Clave“.

0
Trabajan para solucionar nueva avería en conductora de agua

Trabajan para solucionar nueva avería en conductora de agua

0
Más de 70 000 hectáreas están siendo sembradas en la campaña de primavera

Más de 70 000 hectáreas están siendo sembradas en la campaña de primavera

0
Zelma Suárez García y el compromiso de impartir justicia

Zelma Suárez García y el compromiso de impartir justicia

0
Nota Informativa sobre el día de receso laboral con motivo del viernes santo del año 2026

Nota Informativa sobre el día de receso laboral con motivo del viernes santo del año 2026

0
Los contrapesos de la moral de Trump

Los contrapesos de la moral de Trump

0
Mayra, una vida incansable junto a BPA

Mayra, una vida incansable junto a BPA

0
Un regalo de arte y sensibilidad para los pequeños

Un regalo de arte y sensibilidad para los pequeños

0
Jóvenes de la Universidad de Oriente ratifican su compromiso

Jóvenes de la Universidad de Oriente ratifican su compromiso

Vuelve la conectividad a la comunidad de Caletón Blanco

09 April 2026 Escrito por  David Alejandro Medina Cabrales
Vuelve la conectividad a la comunidad de Caletón Blanco

En el costero consejo popular Caletón Blanco, perteneciente al municipio de Guamá en Santiago de Cuba, quedó oficialmente reinaugurada una torre de telecomunicaciones.

La inversión supera el millón 700 mil pesos en moneda nacional y devuelve la conectividad a una zona que había quedado seriamente afectada tras el paso del huracán Melissa, cuando la infraestructura original fue derribada por completo.

El acto contó con la presencia de Beatriz Johnson Urrutia, Primera Secretaria del Partido en la provincia; Manuel Falcón Hernández, Gobernador; así como autoridades del territorio y una representación de los pobladores. Durante el período de recuperación se había instalado una picocelda como solución temporal, pero su alcance resultaba limitado.

La nueva torre ofrece ahora una calidad de señal superior y mayor alcance, acercándose al estándar de ancho de banda 4G. La obra fue ejecutada por un grupo de trabajadores de la Dirección Territorial de ETECSA en Santiago de Cuba, en conjunto con la propia comunidad, que no descansó hasta ver este sueño hecho realidad.

La ocasión fue propicia además, para acercar los servicios institucionales a los beneficiarios. Aprovechando la reapertura, se realizó la venta de líneas móviles a los pobladores de la zona, evitándoles así el traslado hacia oficinas comerciales. Este tipo de actividad, ya habitual en la provincia, responde a un gesto de la empresa de telecomunicaciones por llevar sus servicios directamente a las comunidades y los barrios.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/f736c987e451e5a32e0e60c42b2a1abf.jpg
Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree