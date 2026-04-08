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San Luis en campaña de primavera

08 April 2026 Escrito por  Radio Majaguabo
San Luis en campaña de primavera

Con el uso intensivo de la tracción animal y de prácticas agroecológicas, en la presente campaña de primavera se siembran más de 70 000 hectáreas (ha) de cultivos varios en los polos productivos y las más de 50 áreas de desarrollo agrícola diseminadas en los nueve municipios de la provincia indómita. San Luis forma parte de ello.

«Se destacan el plátano, la yuca, el boniato, el maíz, así como las hortalizas, el frijol y la expansión del arroz», refirió el ingeniero Roger Pérez Matos, coordinador de Programas y Objetivos Agroalimentarios en el Gobierno Provincial del Poder Popular en Santiago de Cuba.

A partir de la contratación, la concertación y el establecimiento de los listados de precios, se priorizan el consumo social (que incluye hospitales y escuelas) y las ventas a la población mediante los mercados y las ferias, «que se realizan principalmente los fines de semana en varios puntos de las ciudades y pueblos de la provincia», precisó Pérez Matos.

«Y el compromiso es aumentar la producción y que llegue al pueblo sin recorrer las cadenas de venta y reventa que, en definitiva, son las que más inciden en los elevados precios», aseguró Rody Carmenaty Castañeda, asociado a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Alberto Marrero, que integra el polo productivo El Alambre.

«Estamos trabajando duro desde antes de que salga el Sol; las lluvias nos están beneficiando y ya se cosechan algunos cultivos de ciclo corto», agregó el joven labriego.

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