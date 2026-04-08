San Luis en campaña de primavera

«Se destacan el plátano, la yuca, el boniato, el maíz, así como las hortalizas, el frijol y la expansión del arroz», refirió el ingeniero Roger Pérez Matos, coordinador de Programas y Objetivos Agroalimentarios en el Gobierno Provincial del Poder Popular en Santiago de Cuba.
A partir de la contratación, la concertación y el establecimiento de los listados de precios, se priorizan el consumo social (que incluye hospitales y escuelas) y las ventas a la población mediante los mercados y las ferias, «que se realizan principalmente los fines de semana en varios puntos de las ciudades y pueblos de la provincia», precisó Pérez Matos.
«Y el compromiso es aumentar la producción y que llegue al pueblo sin recorrer las cadenas de venta y reventa que, en definitiva, son las que más inciden en los elevados precios», aseguró Rody Carmenaty Castañeda, asociado a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Alberto Marrero, que integra el polo productivo El Alambre.
«Estamos trabajando duro desde antes de que salga el Sol; las lluvias nos están beneficiando y ya se cosechan algunos cultivos de ciclo corto», agregó el joven labriego.