Realizan el VIII Taller “Vilma en la Memoria”

El Memorial Vilma Espín Guillois desarrolló este lunes, el VIII Taller “Vilma en la Memoria”, con el propósito de socializar y preservar el patrimonio material e inmaterial relacionado con la vida y obra de una de las figuras más relevantes de la Revolución Cubana y el movimiento femenino del país.

El encuentro reunió a investigadores, federadas, estudiantes y representantes de diversas instituciones, quienes mediante ponencias, testimonios y materiales multimedia reflejaron el legado y el impacto de su labor en la historia de la mujer cubana.

Durante la jornada se presentaron investigaciones vinculadas a diferentes momentos de su quehacer, entre ellos el desempeño como presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, la labor como diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y las responsabilidades asumidas en la Comisión de Prevención y Atención Social.

Uno de los espacios más emotivos del taller estuvo dedicado a las historias de vida reunidas bajo el tema “Mujeres que trascienden”, donde se compartieron testimonios de mujeres que, desde distintos ámbitos, continúan defendiendo los valores y principios promovidos por Vilma.

Los organizadores destacaron la importancia de este tipo de espacios para mantener vivo el pensamiento y la obra de Vilma Espín, así como para continuar investigando y difundiendo su contribución al desarrollo social y político del país.

El taller se desarrolló bajo el espíritu de la generación del centenario del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, reafirmando el compromiso de las nuevas generaciones con la defensa de los valores revolucionarios y con el protagonismo de la mujer cubana en la construcción de la sociedad.