Sobresale en su gestión Artex Santiago

Aun las dificultades objetivas por la situación que afronta el país, incrementadas por el bloqueo yanqui y el cerco petrolero, los colectivos que integran la Sucursal Artex Santiago realizaron en 2025 una encomiable labor que han continuado, indetenibles, en el primer trimestre de 2026.

En especial en el ámbito sindical y en general en sus tres líneas de negocios: Centros Culturales, Tiendas, y Paradiso laboraron, y laboran con tal ahínco, que han sido recompensados con creces, pues acaban de conocer que la CTC, a propuesta del Sindicato de la Cultura en el país, distinguió a Artex Santiago con la condición de Vanguardia Nacional del SNTC.

Ahora, la entidad lleva adelante en Santiago de Cuba, la Jornada 36 por 37 (36 años de la sucursal santiaguera, el próximo 16 de abril, y 37 de la casa matriz, en el ámbito del país).

Esos colectivos sobresalieron en las gestiones propias del grupo, con resultados económicos y a favor de la cultura muy relevantes. Aportaron en todos los órdenes, y van por más, una postura que los engrandece.

Lo precedente se conoció en un encuentro de la prensa de esta ciudad con Yorge Martínez Luis, gerente general de la Sucursal Artex Santiago de Cuba; Lisandra Mayet Portuondo, gerente de mercadotecnia y comunicación de Artex; Yaima Illas Denis, secretaria del Comité Municipal del Sindicato de Trabajadores de Cultura, y Yudisleidis Torres Soler, directora del Complejo Cultural Chan Chan.

Para todos los trabajadores, directivos, y dirigentes sindicales de Artex Santiago, el más sincero reconocimiento, porque son un ejemplo de cómo cuando hay decisión y deseos de avanzar, no hay obstáculo insalvable. ¡Felicidades!