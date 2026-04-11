Ocurre disparo automático por sobrecarga de voltaje en Hospital Provincial

La Dirección del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente "Saturnino Lora Torres" informa que, debido a una sobrecarga de voltaje en las líneas eléctricas que alimentan la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios, se produjo el calentamiento de la línea principal, lo que ocasionó el disparo de los interruptores y el apagado temporal de la sala.

Ante esta situación, el Consejo de Dirección del centro se movilizó de inmediato, activando los protocolos establecidos para estos casos. Se procedió al traslado interno de los doce pacientes hospitalizados en esa área hacia otras salas de Atención al Grave.

En el lugar se hicieron presentes el Gobernador Lic. Manuel Falcón Hernández; la Primera Secretaria del PCC, Ing. Beatriz Johnson Urrutia; la Secretaria General del Sindicato de la Salud, Lic. Sirelis Pérez Ferrer; el Director General de Salud, Dr. Miguel Ángel Díaz Núñez, así como otros factores políticos y de masas de la provincia.

Gracias a la coordinación con las ambulancias del SIUM y el apoyo de la patrulla motorizada, cuatro pacientes fueron trasladados fuera del centro, mientras que los ocho restantes fueron reubicados en salas de hospitalización propias.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Provincia y la Brigada de Mantenimiento del hospital continúan dando seguimiento al evento, adoptando todas las medidas necesarias para minimizar su impacto y evitar que se repita.

Afortunadamente, gracias a la rápida actuación de los profesionales de la salud y de las autoridades, no se lamentaron pérdidas de vidas humanas.

Niurka Torres Pozo, el poblado de Siboney dijo que su paciente fue la primera a la que sacaron. "Está grave pero actuaron rápido e hicieron un buen trabajo. Agradezco a los profesionales de la salud que aún con todo lo que falta, hacen todo lo posible por salvar a las personas".

Otra acompañante expresó que a su paciente lo trasladaron con un amor tremendo, de todo el personal del hospital, porque hubo muchos ayudando. Sin embargo, lamentó la publicación, sin consentimiento, de un suceso que pudo haber terminado en desastre; y recalcó que el profesionalismo estuvo en todo momento para atender a estos pacientes graves, a pesar de las condiciones difíciles que se vivieron.

✍️ CMKC Radio Revolución

Página del Hospital Clínico Quirúrgico Saturnino Lora.