Reconocen a estudiantes de Ciencias Médicas con la Condición Rafael Trejo

El Salón de los Espejos del Gobierno Provincial acogió en la entrega de la Condición Rafael Trejo González a un grupo de estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.

La ceremonia se inscribe en las actividades por el Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Durante el encuentro, fueron reconocidos 56 jóvenes vinculados a la Misión Soberanía, una iniciativa que desde su puesta en marcha ha fortalecido la atención médica, la educación sanitaria y la labor preventiva en las comunidades.

Los galardonados, según explicó Roger Alejandro Leyva Poblador, Presidente de la FEU de dicha Casa de Altos Estudios, han participado activamente en tareas de pesquisa, promoción de salud y acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad.

La cita contó con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales del territorio, así como de directivos de la institución. Todos coincidieron en resaltar el compromiso de la juventud universitaria con la Revolución y su papel transformador en la sociedad actual.

El momento devino, entonces, en una reafirmación del protagonismo juvenil en la construcción del futuro. Pero también en un homenaje a los ideales de Mella y Fidel, cuyas enseñanzas —insistieron los allí reunidos— siguen inspirando a las nuevas generaciones de profesionales de la salud.