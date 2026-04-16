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Santiago de Cuba celebra el Día del Miliciano con énfasis en la defensa de la Patria

16 April 2026 Escrito por  Redacción digital
Santiago de Cuba celebra el Día del Miliciano con énfasis en la defensa de la Patria
Foto: Tvsantiago

En un emotivo acto celebrado en el municipio, se conmemoró el Día del Miliciano, donde militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC) evaluaron los logros alcanzados en la preparación para la defensa de la Patria. La jornada estuvo marcada por un fuerte sentido de compromiso y unidad ante los desafíos que enfrenta el país.

Durante el evento, se reconoció a varios compañeros destacados por su dedicación y esfuerzo en las labores de defensa, subrayando la importancia de su trabajo en la protección de los valores y principios revolucionarios. Además, se entregaron carnés que acreditan a nuevos militantes como miembros del PCC y de la Unión de Jóvenes Comunistas, fortaleciendo así las filas de quienes defienden la Revolución.

El secretario del PCC municipal, Julio César La O, junto a Yaneydis Hechavarría y autoridades de la región militar, así como representantes políticos y gubernamentales, reafirmaron la convicción de que la defensa de esta tierra es un deber que se llevará a cabo "al precio que sea necesario". Este mensaje resonó entre los presentes, quienes alzaron sus voces en un unísono compromiso con la soberanía nacional.

El colectivo, reconocido con la bandera de proeza laboral, es un símbolo del esfuerzo y dedicación que caracteriza a los milicianos santiagueros. Este acto no solo celebró la historia y el legado de la milicia en Cuba, sino que también motivó a todos los asistentes a continuar trabajando por un futuro mejor para la nación.

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