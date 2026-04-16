Realizan plenaria provincial rumbo al Primero de Mayo

Bajo el lema “La Patria se defiende”, Representantes de los sindicatos, organismos e instituciones de Santiago de Cuba, se reunieron este miércoles en la primera plenaria provincial, para proyectar acciones rumbo a la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el próximo Primero de Mayo.

La plenaria, que devino en tribuna de reafirmación revolucionaria y denuncia al bloqueo y la política injerencista del gobierno de Estados Unidos, estuvo presidida por la Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido, Beatriz Johnson Urrutia; el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba en esta provincia, Orlando Beltrán y el Gobernador Manuel Falcón.

Orlando Beltrán, explicó que desde el pasado 11 de abril hasta el próximo 28 se estarán realizando las plenarias de los sindicatos provinciales, en un proceso que concluirá el día 29 en Plaza de Marte a las 9AM con participación de todos los colectivos laborales y la declaración de la provincia lista para el Primero de Mayo.

También puntualizó que el día 22 la Escuela Pedagógica Pepito Tey será sede de la gala alegórica a la celebración, el 23 la marcha estudiantil, el 25 el festival deportivo-recreativo en diversas áreas de la provincia, el 28 la actividad de reconocimiento a los trabajadores destacados en el Salón de los Espejos, la feria de productos agropecuarios el miércoles 29.

El Gobernador Manuel Falcón condujo las intervenciones de organismos y empresas vitales antes, durante y después del desfile, para hacer referencia a la propia feria agropecuaria, actividades festivas, aseguramientos energéticos, de transportación, disposición de agua y limpieza posterior.

Falcón convocó a la búsqueda de soluciones locales y creativas, para el cumplimiento de los compromisos productivos y la calidad de las actividades previstas desde el espacio comunitario hasta la masiva participación popular en el desfile del Primero de Mayo.

La miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su Primera Secretaria en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson afirmó que hoy en Cuba se respiran aires de amenaza, porque el gobierno de Estados Unidos no ha cejado en su empeño de anexarse Cuba, hizo referencia a los hechos del 3 de enero en la República Bolivariana de Venezuela y al actual conflicto con Irán.

La dirigente recordó la intensificación de la campaña mediática, promovida y financiada desde el exterior para desacreditar la Revolución y sus dirigentes, y consideró que el Primero de Mayo será de reafirmación y compromiso con el principio de que “La Patria se Defiende”.