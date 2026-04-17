Productores de avanzada, comprometidos con la producción de alimentos

Ante el recrudecimiento del bloqueo y la compleja situación económica y social del país, el compromiso de los campesinos es explotar con eficiencia la tierra, sembrar y producir más, aplicar los adelantos de la ciencia y técnica, ahorrar los recursos, impulsar los renglones exportables y los que sustituyen importaciones, dijo Oscar Serrano Delgado, campesino de la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Guiteras y productor fundador del movimiento.
Este Movimiento tiene que revitalizarse, fortalecerse para cumplir con el compromiso de elevar los rendimientos, la calidad y eficiencia de las producciones, y así lograr el incremento de las exportaciones, la sustitución de importaciones; y asegurar la incorporación de más campesinos.