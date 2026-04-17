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Productores de avanzada, comprometidos con la producción de alimentos

17 April 2026 Escrito por  Radio Majaguabo
Productores de avanzada, comprometidos con la producción de alimentos

Fomentar la producción agrícola y aumentar los niveles entregados de viandas, carnes, leche, granos y hortalizas, constituye el principal objetivo del movimiento de productores de avanzada creado en San Luis, el cual está integrado por más de 50 campesinos con resultados integrales de este santiaguero municipio.

Ante el recrudecimiento del bloqueo y la compleja situación económica y social del país, el compromiso de los campesinos es explotar con eficiencia la tierra, sembrar y producir más, aplicar los adelantos de la ciencia y técnica, ahorrar los recursos, impulsar los renglones exportables y los que sustituyen importaciones, dijo Oscar Serrano Delgado, campesino de la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Guiteras y productor fundador del movimiento.

Este Movimiento tiene que revitalizarse, fortalecerse para cumplir con el compromiso de elevar los rendimientos, la calidad y eficiencia de las producciones, y así lograr el incremento de las exportaciones, la sustitución de importaciones; y asegurar la incorporación de más campesinos.

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