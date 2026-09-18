Prevenir el embarazo en las adolescentes, es la mejor opción

En la publicación la OPS refiere que la adolescencia es una etapa clave en el desarrollo humano, llena de cambios biológicos, psicológicos, sociales y emocionales; sin embargo, cuando se acompaña de un embarazo no previsto, puede representar un punto de inflexión negativo para la salud física y mental de la madre adolescente, para su proyecto de vida, su educación, y también para de los hijos.
Por tales razones la Organización Panamericana de la Salud proclamó la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes, una iniciativa regional en América Latina y el Caribe dedicada a sensibilizar, movilizar, y promover políticas y servicios que prevengan los embarazos en la pubertad.
Y declaró entre sus objetivos Concienciar sobre las implicaciones físicas, emocionales, económicas y sociales de la gestación en edades tempranas, tanto para las adolescentes como para sus comunidades, así como Promover el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la educación sexual integral, consejería, y métodos anticonceptivos.
Agregó que es importante empoderar a adolescentes y jóvenes, para que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual, planificación de su vida y proyectos personales.
América Latina y el Caribe tienen una de las tasas más altas de embarazo adolescente en el mundo, aunque la región ha logrado avances, la velocidad de reducción es lenta y Cuba no está exenta de tales estadísticas.