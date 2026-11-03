Ciudad rojinegra, vestida de verde olivo

Este mes de noviembre nos llega con fechas trascendentales para la Patria y para su Ciudad Héroe. Mariana, Fidel y Frank nos convocan a luchar y a creer en la Revolución que ellos protagonizaron en vida e impulsan hoy, con su ejemplo imperecedero.

El día 25 conmemoraremos el décimo aniversario de la desaparición física del Líder Histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a quien veneramos y veneraremos por siempre, pues se consagró a luchar “por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo”.

También nos encontraremos, el 27 de noviembre, con la Madre de la Patria, Mariana Grajales Cuello, a 133 años de su muerte. De esta hija de Santiago diría Martí: “¿No estuvo ella de pie, en la guerra entera, rodeada de sus hijos? ¿No animaba a sus compatriotas a pelear, y luego, cubanos o españoles, cuidaba a los heridos?

¿No fue sangrándole los pies, por aquellas veredas, detrás de la camilla de su hijo moribundo, hecha de ramas de árbol? ¿Y si alguno temblaba, cuando iba a venirle al frente el enemigo de su país, veía a la madre de Maceo con su pañuelo en la cabeza, y se le acababa el temblor?”.

Y así llegamos al día 30, con el 70 aniversario del Levantamiento Armado de la Ciudad de Santiago de Cuba, organizado y dirigido por el joven revolucionario Frank País García, en apoyo al desembarco de los expedicionarios del Granma; y que a pesar de su fracaso militar -en tanto también se constituyó en una victoria de las ideas-, abrió las puertas a la definitiva lucha armada por la libertad, y las calles de

Santiago se convirtió en el escenario de una batalla épica, pintada de verde olivo. Esta fecha, sin dudas, contribuirá a impulsar importantes tareas relacionadas con las transformaciones económicas y sociales que nos apremian, para “emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos”.

Con el último mes del año llega el aniversario 70 del desembarco de los expedicionarios del yate Granma, el 2 de diciembre de 1956, y por consiguiente el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Los días 3 y 4 estremecieron al país con la llegada de las cenizas del Comandante en Jefe a Santiago de Cuba; el multitudinario tributo en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo Grajales y las conmovedoras palabras del General de Ejército Raúl Castro con las que concluyó el homenaje póstumo.

Al amanecer del 4, un pueblo agradecido lo acompañó hasta el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, donde fue depositada la urna de cedro en la roca extraída de un sitio próximo a la Gran Piedra.

Los días finales del año nos recuerdan la liberación de los pueblos y ciudades, hasta la entrada a Santiago de Cuba de Fidel, los integrantes del Ejército Rebelde, y la locución al pueblo en el antiguo Ayuntamiento, en el Parque Céspedes, donde declaró el Triunfo de la Revolución.

El 2027 nos trae el nacimiento del Héroe Nacional cubano José Martí, entre otras fechas de connotación, que como medio de prensa nos haremos eco.

Y el 7 de septiembre, Sierra Maestra cumplirá siete décadas de dar los primeros pasos como órgano del Movimiento 26 de Julio en la clandestinidad, lo que ratifica el compromiso del colectivo con este pueblo.

Las circunstancias difíciles en que vivimos no serán un freno a las motivaciones y metas, porque todo eso se traduce en resultados, en lograr mejores maneras de hacer, de producir y desarrollarnos. Los motivos son más que suficientes: Santiago de Cuba, Cuna de la Revolución, siempre honrará su historia.