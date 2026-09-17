Subsidiar personas y no recursos, un principio que se aplica en el comercio interior

Detalló que este es un proceso que se realiza con los datos de las Oficinas de Registro de Consumidores (conocidas como Oficodas), entregados previamente a las a UEB de cada territorio.

Con 154 unidades para la comercialización de los productos en la provincial la distribución se realizará paulatinamente dentro del mes en curso, y de manera diferida para los productos que estén en la red.

Explicó que mensualmente se irán actualizando los listados por los compañeros del Ministerio de Trabajo, y antes del día 20 de cada mes, Oficodas y mayoristas deben tener lista la relación para comenzar a distribuir los productos que están garantizados hasta el mes de enero: 5 lb de arroz, 1lb de chícharo, 1 lb de azúcar.

“En septiembre, -por única vez-, se dará 1kg de frijol negro. Es importante que la población conozca que no se paga atraso de meses anteriores. En el caso de las personas que residen en zonas de difícil acceso, estratégicamente se aplicará lo que en comercio se conoce como "doble piso", que no es más que ubicar varios meses de entrega, conciliado previamente con el municipio”.

Así cada persona tendrá un tomo y un folio permanentes . En la tablilla informativa se divulgarán los productos, y se notificará la fecha de entrada. Tienen todo un mes para su vencimiento.

La categorización de personas como vulnerables, se realiza según el levantamiento del Ministerio de Trabajo, que responde a una serie de requerimientos que no se circunscriben únicamente a la edad; sino a otros factores. Es por ello que no entran aquí los grupos etarios de 0 a 13, ni los mayores de 65 o las embarazadas, como se estaba aplicando hasta hace poco.