Recibió Premio del Barrio el Consejo Electoral Provincial de Santiago

El Consejo Electoral Provincial de Santiago de Cuba recibió el Premio del Barrio, que otorga el Secretariado Ejecutivo Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), por su impulso al trabajo comunitario y el vínculo sostenido con las estructuras de base de esa organización de masas.

La distinción reconoce la labor de un colectivo que, además de cumplir sus responsabilidades institucionales, participa en acciones sociales dirigidas a contribuir al bienestar de la población y fortalecer la cooperación con los cederistas.

Entre las iniciativas que respaldaron el reconocimiento destaca la atención a los servicios de Oncología y Hematología del Hospital Infantil Sur Doctor Antonio Béguez César y a la casa de niños sin amparo familiar La Casita, en el reparto Vista Alegre, donde trabajadores del Consejo Electoral Provincial han realizado donativos de prendas de vestir y alimentos.

También sobresalen la participación en jornadas de donación de sangre y trabajos voluntarios, el apoyo a actividades de los CDR y la suscripción de convenios para respaldar la vigilancia cederista y la prevención de ilegalidades en los barrios.

María Elena Rosal Vinent, presidenta del Consejo Electoral Provincial, destacó el papel de los CDR en la vida de las comunidades cubanas y subrayó la disposición de la institución para acompañar a sus estructuras de base y respaldar iniciativas de beneficio colectivo.

Expresó que el Premio del Barrio constituye una motivación para ampliar la colaboración y continuar participando, desde las posibilidades y responsabilidades de la institución, en acciones dirigidas a atender necesidades de la población.

Emilio Garbán Cruz, secretario de la sección sindical del Consejo Electoral Provincial, resaltó la capacidad de movilización de los CDR y su papel en la atención de asuntos de interés para los barrios.

Asimismo, ratificó la disposición del colectivo de acompañar las iniciativas de la organización y mantener una relación de cooperación con sus estructuras.

La entrega del reconocimiento se produce en vísperas del aniversario 66 de los CDR, organización fundada por Fidel Castro, líder histórico de la Revolución, el 28 de septiembre de 1960.

En el contexto de las celebraciones por la fecha, Santiago de Cuba alcanzó además la condición de provincia destacada, resultado asociado al desempeño de sus estructuras cederistas y al aporte de sus miembros en distintos ámbitos de la vida social.

El Premio del Barrio al Consejo Electoral Provincial reconoce una labor conjunta entre instituciones y organizaciones de masas en favor del trabajo comunitario y de barrios más participativos y solidarios.