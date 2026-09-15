Música y desarrollo en la ciudad santiaguera

Yanni Laborí, quien se desempeña como Coordinadora explica que "con este proyecto, Dewar busca fortalecer la identidad de la cultura del territorio mediante creación, difusión y comercialización de productos y servicios vinculados al son; precisamente el género musical que defiende la agrupación insignia de esta «Ciudad Creativa en la Música», siempre con el apoyo de creadores y emprendedores del patio".



Asegura Laborí que el equipo ramifica en varias áreas: "están representadas las manifestaciones de danza, dirección de arte, realización audiovisual, asimismo la gastronomía especializada; todo con el propósito de brindar un servicio de cultura y degustación diferente a la sociedad".



En un contexto de severas limitaciones económicas impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos, que inevitablemente afectan al territorio indómito, la estrategia de los hacedores del proyecto es trabajar.



“Nosotros no descansamos”, cada día se suman más especialistas con varias líneas de trabajo y participan en cuanto evento halla en la ciudad. Crean mini proyectos que sostienen el macro proyecto de desarrollo local, buscando además apoyo en vertientes de Cuba y de otros países; lo más importante es la música, el arte y la cultura".



La Dirección Provincial de Cultura en Santiago de Cuba sigue de cerca las acciones comunitarias de "Producciones Artisticas..." reconociendo su aporte a la vida cultural de la Muy Noble y Muy Leal.



Al respecto Raulicer García Hierrezuelo, titular del sector, precisa que "la iniciativa está en sintonía con las 176 transformaciones que hoy implementa el país. Ha permitido dinamizar el entorno, y sobre todo, ha puesto en valor las instituciones a partir del prestigio del que goza el Septeto Santiaguero; lo que ha logrado un impacto reconocible en la vida cultural de la provincia".



El Comité Provincial de la UNEAC, desde la mirada de los creadores, valora el espacio como un semillero donde el arte popular y la formación se unen en un punto de encuentro. Gerardo Houdayer, su presidente, afirma que "el factor clave del éxito es la creación, la notoriedad y la creatividad de la agrupación que constituye una embajada de cultura para Cuba en cualquier parte donde se presente".



"El Septeto Santiaguero se ha convertido prácticamente en una franquicia de otras naciones y eso hay que defenderlo, acompañarlo. La convicción y el estímulo deben ser que la creación artística sea parte del desarrollo del territorio, por eso, su fórmula, calidad, aportes a la música y el nivel de impacto en el público bailador demandante; lo convirte sin duda en referente para multiplicar en otras unidades de arte".



Cada sábado, el Salón del Son y la calle Enramadas reciben a clientes y vecinos. Omar Álvarez, evalúa la iniciativa como excelente, porque " hacía años que no teníamos actividades de este tipo, justo en el centro de la ciudad.



Para Nancy Díaz Rojas se trata de "un ambiente muy lindo, muy agradable exactamente lo que le gusta al santiaguero".



Una de las ideas que defiende el proyecto es que el pueblo pueda compartir directamente con los artistas. Por esa retroalimentación agradece Yuneyvi Bejerano Reyes, Directora de "Sabor Añejo", una de las agrupaciones de baile que acompaña esas noches llenas de cultura, alegría y música.



Así se viven los sábados y domingos a partir de las ocho de la noche en el Salón del Son, con "Producciones Artísticas El Santiaguero". La invitación es extensiva para todo el público ávido de ritmo, buena música y experiencias agradables.