Encontrado cuerpo de trabajador eléctrico

Lamentamos informar, con profundo dolor, que en la mañana de este domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de nuestro compañero Alexander Pantoja Bertot, quien se encontraba desaparecido desde el pasado jueves 10 de septiembre mientras cumplía funciones de trabajo.

La brigada de guardabosques localizó el cuerpo en la zona de El Palmar, perteneciente al municipio Contramaestre.

En el lugar se encuentran los peritos y las autoridades pertinentes, quienes realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias y causas de este lamentable hecho.

La familia eléctrica santiaguera recibe hoy una noticia que nos llena de tristeza y consternación. Alexander era uno de los nuestros, un compañero que formaba parte de esta gran familia de trabajadores eléctricos, y su pérdida deja un profundo vacío entre quienes compartieron con él jornadas de trabajo, esfuerzos y responsabilidades.

A sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro abrazo solidario en este momento de inmenso dolor.

Descansa en paz, compañero Alexander. La familia eléctrica santiaguera no te olvida.