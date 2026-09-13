Encontrado cuerpo de trabajador eléctrico

La brigada de guardabosques localizó el cuerpo en la zona de El Palmar, perteneciente al municipio Contramaestre.
En el lugar se encuentran los peritos y las autoridades pertinentes, quienes realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias y causas de este lamentable hecho.
La familia eléctrica santiaguera recibe hoy una noticia que nos llena de tristeza y consternación. Alexander era uno de los nuestros, un compañero que formaba parte de esta gran familia de trabajadores eléctricos, y su pérdida deja un profundo vacío entre quienes compartieron con él jornadas de trabajo, esfuerzos y responsabilidades.
A sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro abrazo solidario en este momento de inmenso dolor.
Descansa en paz, compañero Alexander. La familia eléctrica santiaguera no te olvida.