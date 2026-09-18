Fortalecen formación de estudiantes de Periodismo en Santiago de Cuba

La Universidad de Oriente (UO) y la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) articulan acciones para garantizar la formación de los estudiantes de Periodismo mediante un modelo con mayor participación territorial de los medios de comunicación, ante las actuales condiciones de semipresencialidad en la Educación Superior cubana.

Víctor Hugo Leyva Sojo, presidente provincial de la Upec y profesor auxiliar del Departamento de Periodismo de la UO, expresó a la Agencia Cubana de Noticias que durante el presente curso académico alrededor del 80 por ciento de la formación de los educandos se desarrollará en sus territorios de procedencia, con una participación activa del sistema de medios públicos de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo.

La estrategia responde al enfoque descentralizado y territorial que prioriza la Educación Superior ante la compleja situación energética y económica del país, y permitirá vincular de manera sistemática la preparación académica con la práctica profesional, dijo.

Según señaló Leyva Sojo, las prácticas laborales se realizarán de forma sistemática en los medios de comunicación de ambas provincias, donde periodistas con experiencia asumirán funciones de tutoría y asesoría, independientemente del medio en que desarrollen habitualmente su labor.

Para organizar este proceso, la casa de altos estudios oriental sostuvo un encuentro con los estudiantes de Santiago de Cuba y otro con los directores de los medios de comunicación, con el propósito de coordinar la atención y acompañamiento de los futuros profesionales.

La experiencia, subrayó, incluye la participación de las unidades docentes vinculadas a delegaciones de base de la Upec, así como de periodistas miembros de la organización, quienes contribuirán a la formación de los estudiantes en sus respectivos territorios.

Leyva Sojo ejemplificó que los alumnos que realizan su práctica en el periódico Sierra Maestra podrán recibir el acompañamiento de profesionales de otros medios, pues las competencias periodísticas abarcan diferentes plataformas y lenguajes de comunicación.

Para Abraham Enrique Meza Berroa, estudiante de Periodismo, la posibilidad de mantenerse vinculado a los medios desde la carrera resulta esencial para complementar los conocimientos adquiridos en las aulas.

Manifestó que, aunque la especialidad posee un importante componente teórico, requiere también una práctica activa y constante que permita interactuar con los medios, las personas y las distintas fuentes, así como ejercitar los géneros periodísticos en diferentes plataformas.

En su caso, la experiencia ha estado especialmente relacionada con el periodismo hipermedia, ámbito en el que ha podido desarrollar habilidades a partir de los conocimientos básicos adquiridos durante la carrera.

El joven, vinculado al Telecentro Provincial Tele Turquino, valoró que la práctica sistemática permite reconocer la evolución alcanzada durante la formación y asumir con mayor claridad los desafíos profesionales.

De manera similar se trabaja con la provincia de Guantánamo, donde ya se coordinan las acciones con el sistema local de medios para iniciar las prácticas laborales.

Los estudiantes de segundo y tercer años se incorporarán inicialmente a labores vinculadas con la radio y el periodismo hipermedia, mientras que los de primer año comenzarán su práctica en el periódico a partir de la última semana de septiembre, una vez que hayan adquirido los primeros conocimientos sobre los géneros periodísticos.

La incorporación temprana a los escenarios reales de la profesión permitirá que los futuros periodistas relacionen de manera más directa los contenidos académicos con las dinámicas de los medios y avancen progresivamente en la adquisición de las competencias necesarias para su desempeño profesional.