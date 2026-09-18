Santiago de Cuba,

La Universidad de Oriente realiza un recorrido para constatar los avances del nuevo curso académico

18 September 2026 Escrito por  David Alejandro Medina Cabrales
La Universidad de Oriente realiza un recorrido para constatar los avances del nuevo curso académico

La máxima dirección de la Universidad de Oriente inició un recorrido por sus Centros Universitarios Municipales (CUM) con el objetivo de chequear el avance del recién iniciado curso académico 2026-2027.

En el municipio de Guamá -el primero de los visitados-, el grupo de trabajo, encabezado por la Rectora de la institución, la Dra. C. Diana Sedal Yanes, sostuvo intercambios con los estudiantes y el claustro.

Entre los temas debatidos estuvieron los referidos a la organización del proceso docente en las condiciones actuales, marcadas por limitaciones de combustible y conectividad -a raíz del cerco estadounidense- que han obligado a la Educación Superior a rediseñar sus escenarios de formación.

Trascendió que se evaluó la marcha de la semipresencialidad y la educación a distancia, modalidades que ahora concentran la mayor parte de la matrícula en los territorios, así como la atención diferenciada a estudiantes con dificultades de movilidad o acceso limitado a recursos tecnológicos.

Sedal Yanes insistió en la importancia de que los contenidos esenciales de cada disciplina lleguen a todos los universitarios, independientemente de las condiciones, y en la necesidad de fortalecer el vínculo entre la Universidad y el desarrollo local del territorio costero.

El recorrido forma parte del sistema de trabajo de la institución para garantizar la continuidad del curso académico 2026-2027, que se desarrolla en escenarios docentes distribuidos entre la sede central, los CUM, unidades docentes y entidades laborales, como alternativa frente a las complejas condiciones que enfrenta el país.

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