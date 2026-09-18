Determinan acciones sanitarias y de prevención de arbovirosis

Un repaso de la actual situación higiénico-sanitaria y de la alerta epidemiológica internacional relacionada con las arbovirosis, fundamentalmente el dengue, centró el intercambio entre especialistas del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM) y la prensa santiaguera.

Sigue siendo el dengue la preocupación central, en lo que a enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti se refiere, máxime cuando nos encontramos en plena temporada ciclónica, lo que propicia condiciones ambientales idóneas para la aparición y propagación del vector; y con ello, el riesgo de enfermar.

Ante este panorama, las autoridades insistieron en que el tratamiento focal, la higiene ambiental y la eliminación de criaderos son acciones imprescindibles para cortar la transmisión; asimismo la responsabilidad compartida entre instituciones, comunidades y familias resulta, clave para mantener un entorno saludable.

Uno de los puntos más sensibles fue la actualización sobre el comportamiento del VIH/SIDA y las hepatitis virales, enfermedades que demandan diagnóstico oportuno, vigilancia constante y una mayor percepción de riesgo en la población.

La salud sexual y reproductiva en adolescentes también ocupó un espacio relevante. El incremento del embarazo en edades tempranas en Santiago de Cuba exige un abordaje integral desde el Programa de Atención Materno Infantil, el sector de la Educación, la familia y los propios jóvenes. La prevención y el acceso a información confiable se ratificaron como pilares para enfrentar este fenómeno.

Se prevé comience, en octubre próximo, el estudio piloto para introducir diagnosticador de alzheimer en los hospitales Provincial Docente Saturnino Lora, y en General Dr. Juan Bruno Zayas. Será realizado a 300 pacientes, entre 50 y 80 años de edad, escogidos por criterios de inclusión, y -según los datos que arroje el ensayo- será introducirá a la práctica médica.