Santiago de Cuba organiza jornada provincial por el Día del Adulto Mayor

Desde el 25 de septiembre y hasta el 1 de octubre se desarrollará la jornada provincial por el Día del Adulto Mayor, enfocada en acciones a nivel comunitario.

Diversos organismos e instituciones se sumarán al empeño de realzar el rol social de las llamadas personas de la tercera edad, con un aporte pasado meritorio y una experiencia de vida dignas de tomar en cuenta.

El Instituto de Deporte, Cultura Física y Recreación (Inder), las direcciones provincial y municipales de Cultura, los trabajadores sociales, las distintas estructuras de Salud Pública, entre otros, prevén diversas actividades.

En el último de los casos, y según información ofrecida por la Ms. C. Dalgis Palomo, jefa del departamento de Adulto Mayor de la dirección provincial de Salud Pública en Santiago de Cuba, la Jornada tendrá impacto en los nueve municipios.

En el caso particular de la localidad cabecera se han concebido galas culturales, charla de educación sanitaria en casas de abuelos y hogares para ancianos, así como recorridos patrimoniales por instituciones del centro histórico de la ciudad (con 511 años de fundada).

Cuba está entre las naciones con mayor índice de envejecimiento poblacional, una situación que tiene implicaciones diversas en medio de la actual crisis económica.