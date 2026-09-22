Santiago de Cuba a los pies de Omara, la Diva del Buena Vista Social Club

Santiago de Cuba reverencia desde ayer a la excepcional cantante Omara Portuondo Peláez, la Diva del Buena Vista Social Club, la Novia del Filin, quien llegó aquí para cumplir un programa de visitas en esta Ciudad Creativa en la Música.

Omara, una de las voces femeninas más sobresalientes en Cuba desde la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, anunció en 2024 a sus 94 años, el retiro definitivo de los escenarios, no así de la música que es casi su modo de respirar.

Ahora, según adelantó una fuente de la entidad de la música en Santiago de Cuba, Omara Portuondo visitará sitios emblemáticos de la ciudad como el Santuario de la Virgen de la Caridad, en El Cobre; el Parque Céspedes, la Casa de la Trova Pepe Sánchez, donde la Egrem le entregará el Premio Siboney a la Excelencia Musical; el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, el Paseo Marítimo con su Alameda Michaelsen junto a la bahía...

Para el viernes, la Diva de la música cubana será agasajada por la Asamblea Municipal del Poder Popular, la Gobernación, la Universidad de Oriente... en un acto que tendrá lugar en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales.

En esta Ciudad Creativa en la Música, donde con tanto acierto el pueblo valora a los cultores del pentagrama, Omara Portuondo es una de las figuras más queridas y una de las voces más admiradas, algo que se repite a lo largo y ancho del país.