Conmemoran en Santiago Cuba las seis décadas de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos

Las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos (EMCC) de la provincia de Santiago de Cuba -ubicadas en Contramaestre y el municipio cabecera-, ratifican su papel fundamental en la formación de oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)-, en el contexto de la conmemoración del aniversario 60 de su creación, el 23 de Septiembre de 1966 por iniciativa del General de Ejército, Raúl Castro Ruz.

En la ceremonia, que tuvo por sede a la institución de la Ciudad Héroe, se destacó el papel de las EMCC como pilar de las FAR, que han permanecido fieles al legado del Comandante Camilo Cienfuegos; al tiempo que profesores y estudiantes recibieron el carnet de militantes del Partido Comunista de Cuba, en gesto de continuidad ideológica y de reafirmación de los principios de la Revolución Cubana.

El General de Brigada Luis Prieto Lazo, Jefe de la Región Militar de Santiago de Cuba, junto a dirigentes de las organizaciones políticas, juveniles, estudiantiles, de masas y sociales del territorio presidió el homenaje.

Raúl felicita a las EMCC

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, envió este miércoles un “fuerte abrazo” a los integrantes de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos, en el aniversario 60 de su fundación; instituciones que, como él dijo, nacieron “con la visión de forjar una cantera de jóvenes preparados para las escuelas superiores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, objetivo que se ha venido cumpliendo con calidad”.

En su misiva, Raúl agregó que, a lo largo de seis décadas, “los Camilitos”, como cariñosamente los conoce nuestro pueblo, han sido la fragua donde se han forjado numerosos cuadros y oficiales de nuestras gloriosas FAR. “Miles de jóvenes han egresado de sus aulas, portando con honor el nombre del Comandante Camilo Cienfuegos y llevando consigo elevados valores políticos, morales y de disciplina.

“A ustedes, muchachos que hoy estudian en sus aulas, sepan que son la continuidad de ese legado. En sus manos está mantener viva la memoria de Camilo, estudiar con pasión, formarse con disciplina y honrar cada día el uniforme que visten», les dijo el General de Ejército y los convocó a que “este aniversario sea motivo de renovado compromiso y un estímulo para que estas escuelas sigan siendo orgullo y fortaleza de las FAR”.