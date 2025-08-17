Canasta familiar: Actualización de algunos productos en distribución

Freya Elías Caraballo, viceintendente del municipio de Santiago de Cuba, explicó que “en la cabecera municipal se comenzó a repartir un paquete sellado de 1kg de arroz de donativo por consumidor, correspondiente a mayo y junio, una libra por mes.

“Se está entregando una lata de sardina para mayores de 65 y a las embarazadas le corresponden cuatro latas.

Se le entrega el módulo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) a los asistenciados en condiciones de vulnerabilidad y a las gestantes, que contiene 2kg de arroz, 1kg de chícharos y un litro de aceite.

Por otra parte, la Empresa Láctea ya distribuyó 20 días de leche para los niños de 0 a 1 año y se mantiene pendiente el alimento para los comprendidos de 2 a 6. Con la llegada del producto al territorio se prevé la entrega en los próximos días a los enfermos crónicos de la primera infancia.

La dirección de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Cupet Comercializadora en Santiago de Cuba informó a la población que desde este jueves 15 de agosto comenzó la distribución del gas licuado hacia los puntos de venta autorizados en toda la ciudad. Los municipios se abastecerán a partir de la segunda rotación, según informó en nota publicada en el canal de Telegramla directora general de la entidad, Lisette González Sardina.

La directiva dio a conocer que la programación detallada de la distribución se compartirá exclusivamente por el propio canal. Se prevé extraer 6 500 cilindros, entregándose a los puntos de ventas como mínimo 164, potenciándose los de mayor complejidad por el número de clientes y situación sociopolítica.

El consumidor en dependencia del ciclo comprará una sola vez hasta tanto se cumpla con la venta del punto. En las dos primeras vueltas de distribución lo adquirirán los que no recibieron el servicio la vez anterior. Si no hay personas atrasadas en la cola se les venderá por el orden de esta.

Los mensajeros (10 por punto) comprarán hasta dos cilindros por cada carga, quienes deben presentar el certifico que los acredita con la capacitación impartida por la Asociación de Bomberos Voluntarios.

La nota oficial de la entidad señala que se liberarán los turnos correspondientes a la aplicación ticket, cuando se termine con esos clientes, comenzará la asignación por la aplicación Transfermóvil.