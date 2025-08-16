Concluyó Campamento de Verano Siempre Joven

Desde el día 11 hasta este 15 de agosto, la ciudad más caribeña de la Isla, acogió el Campamento de Verano Siempre Joven, correspondiente al año 2025. La iniciativa organizada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en esta ocasión, contó con la participación de 300 jóvenes santiagueros provenientes de todos los sectores de la sociedad.

Los muchachos, quienes son lo mejor de la juventud en esta tierra, durante estos días visitaron sitios históricos, recreativos y de impacto económico y social. Especial momento fue la visita este 14 de agosto al Conjunto Histórico de Birán, lugar donde hace 99 años naciera el Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.

“Estar en el batey de Birán, fue conectar con la historia. Es un lugar hermoso por su belleza naturall. Estar allí representó un viaje por la vida de nuestro Comandante en Jefe y las huellas imborrables que dejó su ideario a nivel mundial. Fue sin dudas, sorprendente e inolvidable”, expresó Liván Leander Hung González, recién graduado de la carrera Licenciatura en Lenguas Extranjeras.

Por su parte Daymé San Emeterio Rodríguez, Miembro del Buró Provincial de la UJC para atender la esfera de Educación, Salud y Deportes, dijo que este Campamento de Verano tuvo como motivaciones especiales el Día Internacional de la Juventud, el 99 aniversario del natalicio del Comandante en Jefe, y el lanzamiento del programa conmemorativo por el centenario de su natalicio, el cual se celebrará oficialmente el próximo 13 de agosto del 2026.

“Este evento superó las espectativas de nuestros jóvenes, y es eso lo que queríamos lograr. Cabe destacar el acompañamiento que hemos recibido por parte de las autoridades de la Dirección General de Educación, y de nuestras casas de Altos Estudios: la Universidad de Oriente y Ciencias Médicas”, añadió San Emeterio Rodríguez.

Daniela Hernández Galeano, presidenta provincial de la FEEM, compartió su experiencia: “ha sido un honor inmensurable participar en este espacio, no solo por los instantes de vibrante alegría compartida, sino también por los profundos momentos históricos que vivimos”.

Que los jóvenes disfruten de actividades de esparcimiento sano, y que mezclen lo recreativo con lo histórico, es uno de los objetivos de la Organización de vanguardia de la juventud cubana. Con este tipo de actividades, y entre risas y sentimientos encontrados, estos jóvenes llevan consigo a partir de hoy -más fuerte que nunca- la certeza de que el futuro de Cuba, se construye con el mismo fervor con el que Fidel soñó un día.