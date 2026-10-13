Constatan implementación de transformaciones en editora Sierra Maestra

La integrante del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido, Niurka Bell Calzado, intercambió este martes con el colectivo de la editora Sierra Maestra, en enriquecedora jornada de trabajo en la que constató la implementación de las transformaciones económicas y sociales en la gestión del medio.

En reunión con el Consejo de Dirección, la dirigente partidista reflexionó sobre la política de cuadros, el funcionamiento de las organizaciones del centro; los proyectos y el diseño editorial que encaminan en función de que el decano de los periódicos cubanos siga siendo fiel retrato de la actualidad santiaguera, las inquietudes y preocupaciones de sus audiencias.

Luis Alberto Portuondo, director del medio, explicó cómo la multiplataforma santiaguera inserta en su quehacer cotidiano las 176 transformaciones con sus 23 ejes temáticos, muchos de los cuales ya redundan en mayores ingresos y el mejoramiento de las condiciones de vida del colectivo.

Acompañada por Elena Labrada, funcionaria del Comité Provincial del PCC que atiende la prensa, Bell Calzado participó en una asamblea de ejemplares del colectivo, en la que como reconocimiento a su trayectoria y desempeño destacado fueron propuestos para integrar las filas del Partido Comunista los compañeros Angela Santiesteban Blanco y Alberto Elers Pérez.

Niurka Bell convocó al Sierra Maestra a continuar acompañando a la máxima dirección de la provincia en el empeño de aportar la información oportuna y el análisis necesario a la población santiaguera, en tiempos de transformaciones.