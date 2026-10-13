Santiago de Cuba,

Trabajadores bancarios de Santiago de Cuba conmemoran su día

13 October 2026 Escrito por 
Trabajadores bancarios de Santiago de Cuba conmemoran su día
Comunicadora Asamblea Santiago de Cuba

Trabajadores bancarios de Santiago de Cuba conmemoraron hoy el Día del Trabajador Bancario Cubano con una visita al cementerio patrimonial Santa Ifigenia, como homenaje a las figuras de la historia Patria allí custodiadas.

La fecha coincide con el aniversario 66 de la nacionalización de la banca cubana. El 13 de octubre de 1960, la Ley 891 dispuso la nacionalización de las instituciones bancarias, un cambio que puso el sistema financiero en manos del Estado y marcó una nueva etapa para la banca del país.

La celebración reconoce a quienes, desde sus puestos, sostienen el funcionamiento de los servicios financieros y atienden las necesidades de la población. También destaca el compromiso y la responsabilidad de una labor que, jornada tras jornada, acompaña proyectos, esfuerzos y esperanzas.

En este día, el reconocimiento se extiende a cada trabajador bancario por su dedicación y por contribuir a que la banca cubana esté al servicio del pueblo.

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Daniela Verdecia Castillo

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