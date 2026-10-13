Trabajadores bancarios de Santiago de Cuba conmemoran su día

La fecha coincide con el aniversario 66 de la nacionalización de la banca cubana. El 13 de octubre de 1960, la Ley 891 dispuso la nacionalización de las instituciones bancarias, un cambio que puso el sistema financiero en manos del Estado y marcó una nueva etapa para la banca del país.



La celebración reconoce a quienes, desde sus puestos, sostienen el funcionamiento de los servicios financieros y atienden las necesidades de la población. También destaca el compromiso y la responsabilidad de una labor que, jornada tras jornada, acompaña proyectos, esfuerzos y esperanzas.



En este día, el reconocimiento se extiende a cada trabajador bancario por su dedicación y por contribuir a que la banca cubana esté al servicio del pueblo.