Una larga vida de Ciencia y Conciencia a la Universidad de Oriente (UO) le desean los jóvenes que se forman en sus aulas, dispuestos a servir a la Patria y a la humanidad, materializando el proyecto nacido del pueblo y para el pueblo en la ciudad de Santiago de Cuba hace 79 años. Ese es el pronunciamiento de los actuales estudiantes de esa institución hecho en el acto por la efemérides efectuado en la sede Julio Antonio Mella, en la Avenida de las Américas.

En nombre de sus compañeros y de toda la comunidad de ese centro, Rosalí Beltrándes, alumna de 4to Año de la carrera de Derecho y miembro de la Generación del Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, señaló que esa casa de altos estudios desde su creación es un baluarte de Ciencia y Conciencia forjando generaciones de profesionales para Cuba y el mundo.

La grandeza de la institución no se mide por la cantidad de egresados y sus logros científicos, sino por su capacidad de estar a la altura del pueblo que lo vio nacer y crecer.

Cada día en las aulas, laboratorios y talleres a pesar de las vicisitudes del actual contexto recrudecido por el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, ellos se encuentran firmes, conscientes de nuestra historia y decididos a conquistar el futuro.

La presencia en el acto fundacional de la Campana de La Demajagua marcó el destino de una universidad que nació mambisa, rebelde y comprometida en formar hombres y mujeres de ciencias, legado que recibieron y que perpetuaran.

Junto al claustro de profesores apuestan por la sostenibilidad de la enseñanza teórico-práctica con un programa dual y acercando a los estudiantes a cada arista del desarrollo.

Próximos al 80 Aniversario el 10 de Octubre del 2027 aspiran a mantener la excelencia, seguir aportando a las actividades económicas y sociales del territorio y el país,

defendiendo las conquistas de la Revolución.

Con motivo de esa celebración se presentó el grupo de trabajo temporal, encabezado por la rectora, la Dra. C. Diana Sedal Yanes, encargado de asegurar las actividades prevista.

Un recuento histórico de la institución docente hizo el Dr. C. Manuel Fernández Carcasés, profesor titular, que reafirma los atributos que ostenta como su conjunto de edificaciones Patrimoniales que la hacen Monumento Nacional.

En el ámbito de los 79 años se entregaron la Placa Conmemorativa 75 Aniversario de la Universidad de Oriente a instituciones como la Facultad del Partido Comunista de Cuba Hermanos Marañón, el Centro de Estudios Pedagógicos Manuel F. Grant, de la Facultad de Ciencias de la Educación, la Jefatura de Seguridad Personal, el Órgano Provincial de Establecimientos Penitenciarios y el Cabaret Tropicana Santiago, junto a profesores y trabajadores con un meritorio desempeño laboral

El cien porciento del despacho de la rectora recibió el reconocimiento Con el esfuerzo de todos, venceremos, otorgado por el Gobierno de la provincia de Santiago de Cuba. En nombre de los estimulados, Maybel Campos Acosta señaló que ser merecedores de esa placa es un compromiso con la herencia académica científica y social acumulada durante 79 años por Universidad de Oriente, constituyendo un valioso legado al cual seguirán aportando para que la luz de Ciencia y Conciencia llegue cada vez más lejos-

La Dra. C. Mariceles Manzano García, vicerrectora de la UO, al felicitar a los homenajeados dijo que ellos son ejemplo del ejercicio del magisterio revolucionario desde las aulas y otros desde diferentes puestos, sin los cuales no sería posible la formación integral de los jóvenes y al reconocerlos eso los distingue y compromete.

Con la mirada puesta a la excelencia, como corresponde a la jornada conmemorativa, se inauguró la corvina alternativa de la sede Julia Antonio. Estuvieron presentes Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Consejo de Estado y Primera Secretaria de la organización política en la provincia de Santiago de Cuba, y el gobernador, Manuel Falcón, junto a otros dirigentes de organizaciones estudiantiles y de masas.