Actualizan situación epidemiológica en la provincia

La Dra. Yaimara Gutiérrez, directora del Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología, actualiza la situación de Santiago de Cuba al cierre de la semana 40, la cual muestra una discreta mejoría con respecto a la semana anterior.

“Aún mantenemos indicadores de riesgo- : un índice de infestación elevado que coincide con los municipios que tienen transmisión declarada. “Se potenciaron los territorios con máquinas para el tratamiento adulticida, plaguicida, entre otros; se fumiga y aplica abate.

Debemos incrementar el tratamiento biológico a los depósitos de almacenamiento de agua. Este es el periodo de alza del vector y las lluvias demandan que hay que limpiar los patios y proteger los depósitos.

“Insisto en acudir al médico de manera oportuna para evitar las complicaciones, es necesario proteger los grupos de riesgo como los niños menores de 5 años, embarazadas, puérperas y adultos mayores de 65 años, todos requieren ingresos hospitalarios.

“Cualquier persona, independientemente de su edad, que presente signos de alarma, que no tolere la vía oral, también debe ser ingresada en el hospital; los signos de alarma son dolor abdominal intenso y continuo (espontáneo o a la palpación), vómitos persistentes (tres o más episodios en una hora), sangrado de mucosas, somnolencia o irritabilidad. Existen otros, pero detectables por los médicos, por eso la necesidad de una valoración profesional.

“La fase crítica ocurre entre el tercer y séptimo día con la caída de la fiebre, es el momento de mayor riesgo. “Por otra parte, se incrementan las atenciones por infecciones respiratorias agudas con respecto a la semana anterior, el incremento se ve reflejado en los menores de 15 años.

Asimismo las atenciones por Enfermedades diarreicas agudas”. La doctora insiste en cuanto a las infecciones respiratorias, en la protección con nasobuco; para las diarreas el tratamiento al agua de consumo, el lavado y elaboración de los alimentos, y para ambas, el lavado de las manos.

Importante es la pesquisa que debe hacer cada centro, insistir con Servicios Comunales en el saneamiento; y las instituciones de Salud, con el funcionamiento de la sostenibilidad para el dengue.